TP. Hồ Chí Minh: Triển khai các nội dung của Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do

Một góc hệ thống cảng biển tại khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Quang Phương

Ngày 16/9, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 502/KH-UBND về triển khai các nội dung của Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trên địa bàn. Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, hướng đến mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm thương mại, logistics và hội nhập kinh tế quốc tế hàng đầu của khu vực.

Hệ sinh thái FTA được xây dựng và phát triển theo hướng đồng bộ, hiệu quả, phát huy tối đa vai trò kiến tạo, điều phối của Nhà nước; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương cùng các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, mở rộng thị trường và giúp các sản phẩm của thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải bám sát chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đồng thời, các mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA phải được lồng ghép xuyên suốt vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xúc tiến thương mại, logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tàu container quốc tế đang bốc dỡ container tại khu vực Cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Quang Phương

Để hiện thực hóa kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ lớn: Lồng ghép mục tiêu hỗ trợ: Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã chủ động đưa nội dung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác FTA vào các chương trình hành động, phát triển ngành hàng và các đề án chuyển đổi mô hình kinh tế bền vững.

Ở nhóm giải pháp “Vận hành Hệ sinh thái tận dụng FTA”, Sở Công Thương đóng vai trò là đầu mối chủ trì, phối hợp rà soát, lựa chọn và giới thiệu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có tiềm năng tham gia vào hệ sinh thái. Thành phố cũng tập trung thúc đẩy các mô hình liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến logistics và tiêu thụ. Các thành viên tiêu biểu trong hệ sinh thái sẽ được thẩm định để hưởng các chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Ngoài ra, nhóm giải pháp “Hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp” sẽ tiến hành đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu thông qua việc tổ chức các đoàn giao thương (B2B), xây dựng "Không gian triển lãm chung TP. Hồ Chí Minh " tại các hội chợ quốc tế. Doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn chi tiết về cách áp dụng tiêu chuẩn FTA, thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi mô hình sang sản xuất xanh, tuần hoàn.

Bên cạnh đó, nhóm giải pháp “Tuyên truyền và nâng cao nhận thức” sẽ tập trung tổ chức hàng loạt diễn đàn, hội nghị tập huấn kiến thức thực chiến, tư vấn hội nhập và phổ biến các rào cản kỹ thuật của thị trường quốc tế cho cộng đồng doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC) chịu trách nhiệm chính trong khâu kết nối giao thương và mở rộng mạng lưới với các tổ chức xúc tiến nước ngoài…