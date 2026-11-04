TP. Hồ Chí Minh: Triển khai 'Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc' năm 2027

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hành phúc” năm 2027. Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 598/KH-UBND về triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2027 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch được ban hành dựa trên cơ sở Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030” cùng nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới từ nay đến năm 2030.

Kế hoạch sẽ tiếp tục lan tỏa, vận động người dân thực hiện sâu rộng các nội dung của Bộ tiêu chí, hướng tới xây dựng những gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Qua đó, thành phố kỳ vọng tạo dựng nền tảng vững chắc cho một xã hội hạnh phúc, giữ gìn các hệ giá trị con người và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, bên cạnh công tác đẩy mạnh thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, điểm nhấn đặc biệt của kế hoạch năm 2027 chính là việc nghiên cứu và hoàn thiện phương thức đo lường sự hài lòng của người dân đối với Bộ tiêu chí.

Thành phố sẽ lồng ghép công nghệ vào công tác quản lý thông qua việc nghiên cứu triển khai khảo sát trực tuyến trên ứng dụng Công dân số TP. Hồ Chí Minh. Phương thức này giúp mở rộng khả năng tiếp cận, lắng nghe đầy đủ và chính xác ý kiến từ dòng chảy thực tế của cư dân đô thị. Song song đó, các mô hình truyền thông qua hình thức "sân khấu hóa", nói chuyện chuyên đề hay tổ chức hội thi cũng được tăng cường để đưa Bộ tiêu chí đến gần hơn với đời sống thường nhật.

UBND thành phố phân công Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT), UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ…cùng thực hiện nhiều nhiệm vụ của kế hoạch như: Duy trì mô hình “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc”, đẩy mạnh Đề án 938 nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phong trào học tập suốt đời và xây dựng “Trường học hạnh phúc”… Trong đó, Sở VH-TT giữ vai trò chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo toàn thành phố trước ngày 15/12/2027.

UBND thành phố giao UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm triển khai trực tiếp, tổ chức giám sát và đánh giá mức độ hài lòng của người dân phù hợp với thực tế địa phương. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, xóa bỏ hủ tục lạc hậu về hôn nhân sẽ được tập trung mạnh mẽ tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động và người nhập cư thuê trọ. Xã Bình Mỹ và phường Tam Bình là 2 địa bàn thí điểm sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các hoạt động của Bộ tiêu chí theo tình hình thực tế của địa phương.