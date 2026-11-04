TP. Hồ Chí Minh triển khai 3 mô hình tổ chức hoạt động giáo dục

Đây là một trong những nội dung được đề cập trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn triển khai Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 4/11.

Một tiết học của học sinh lớp 6/2 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh. Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN

Cụ thể, đối với các trường phổ thông đại trà, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được tổ chức thành các khung thời gian riêng, ngoài thời gian và không xen kẽ các tiết chính khóa, tăng cường. Lịch học được phân bố linh hoạt theo ngày, khối, nhóm học sinh, sự phối hợp với đơn vị cung ứng để bảo đảm khả năng bố trí giáo viên và không gây quá tải cho học sinh. Học sinh không đăng ký tham gia được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; trường hợp ở lại trường được bố trí hoạt động phù hợp và giám sát an toàn.

Đối với các trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu, vào các tiết học theo nhu cầu, học sinh đã đăng ký sẽ di chuyển đến phòng học chức năng, phòng máy vi tính theo từng nhóm nội dung tự chọn. Các nhóm nội dung có thể gồm phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính....; phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo, Tin học theo chuẩn quốc tế, giáo dục STEM nâng cao, STEM Robot, lập trình, Robot, IoT, phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật...; phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ với giáo viên người nước ngoài, ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học phần mềm bổ trợ nâng cao...; giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác. Học sinh không đăng ký sẽ tham gia các hoạt động tự học, đọc sách hoặc sinh hoạt trải nghiệm tăng cường do nhà trường tổ chức.

Đối với các trường thực hiện mô hình Trường tiên tiến, hội nhập và loại hình lớp tích hợp theo Đề án 5695 (tích hợp môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh), với 100% học sinh đã tự nguyện đăng ký khi tuyển sinh đầu cấp vào trường, thời khóa biểu được bố trí linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức để phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Theo đó, nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận. Trong khi đó, nội dung giáo dục theo nhu cầu người học là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học. Việc tổ chức các hoạt động theo nhu cầu phải dựa trên tinh thần tự nguyện thực chất của người học và cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, không áp đặt, không gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Đối với năm học 2026–2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các trường rà soát, điều chỉnh các kế hoạch giáo dục đã ban hành, đảm bảo nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường phù hợp, không bắt buộc tổ chức tất cả các nội dung; đồng thời, hạn chế tối đa việc xáo trộn khung thời gian học tập của học sinh và thời gian đưa đón học sinh của phụ huynh.

Thông tư 85 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, quy định hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài giờ chính khoá nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và không thu tiền người học. Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu được tổ chức ngoài giờ chính khóa và giáo dục tăng cường, chức trên cơ sở tự nguyện và được thu phí theo quy định.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã triển khai các chương trình đặc thù như tiếng Anh tích hợp, tin học theo chuẩn quốc tế, mô hình trường tiên tiến, hội nhập và các hoạt động liên kết trên cơ sở tự nguyện. Việc phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học, cùng yêu cầu bố trí thời khóa biểu theo quy định mới, đặt ra yêu cầu các trường phải rà soát, sắp xếp lại các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng các yêu cầu của quy định mới.