TP Hồ Chí Minh tri ân liệt sĩ trước ngày an táng

Chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình do Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 515 chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là chương trình âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa được kết hợp để thể hiện lòng biết ơn, đồng thời kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm của người đang sống.

Các nghệ sĩ thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Cao Minh, Phạm Khánh Ngọc, Lam Tuyền, Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Lân Nhã, Trung Kiên, Tùng Lâm, Minh Sang, Leo Minh Tuấn, Nguyễn Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng các nhóm múa.

Các tiết mục nghệ thuật kết nối ký ức chiến tranh với trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.

Các ca khúc được lựa chọn gồm “Tổ quốc ơi ta đã nghe”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Người lính già và hoa hồng thắm”. Những tác phẩm gợi nhắc sự hy sinh của các thế hệ đi trước, tình cảm dành cho người lính và niềm mong mỏi đưa các liệt sĩ trở về.

Theo đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh giao lưu về ca khúc “Dưới cờ Tổ quốc anh về”. Ca sĩ Cao Minh và Phương Thanh chia sẻ về sự hy sinh trong chiến tranh, cùng trách nhiệm tiếp nối của thế hệ hôm nay. Các phần giao lưu bổ sung câu chuyện và cảm xúc phía sau những tiết mục nghệ thuật.

Bác sĩ Trần Văn Bản chia sẻ ký ức chiến tranh và những mất mát của đồng độ

Chương trình “Khúc tri ân” hướng về 731 liệt sĩ được quy tập tại công viên sau hơn ba tháng tìm kiếm. Những kết quả ấy tiếp thêm hy vọng cho các gia đình chưa biết nơi người thân yên nghỉ. Chương trình cũng ghi nhận sự bền bỉ của lực lượng quy tập, nhân chứng và những người tình nguyện góp sức vào hành trình tìm kiếm.

Một điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa họa sĩ Lê Sa Long và bác sĩ Trần Văn Bản, 82 tuổi, cựu bác sĩ quân y tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo đó, họa sĩ Lê Sa Long đã ký họa chân dung ông ngay trên sân khấu, khắc họa nghĩa tình đồng đội giữa thời bình.

Họa sĩ Lê Sa Long gửi tặng bức tranh vẽ về các chiến sĩ, người tình nguyện đang thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Ông Bản kể, ông tham gia chiến đấu từ năm 1968 đến năm 1975. Đơn vị ban đầu có khoảng 1.000 người, nhưng đến cuối chiến tranh chỉ còn khoảng 100 người. Nhiều đồng đội hy sinh hoặc mất tích, để lại trong ông nỗi day dứt kéo dài sau ngày đất nước hòa bình.

Bức tranh “Đồng đội” khắc họa người chiến sĩ trẻ nâng niu hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Ngày trở về, ông được gia đình đón bằng niềm vui và nước mắt. Hai người em gái bật khóc khi gặp lại anh. Mẹ ông từng nghĩ con trai đã hy sinh, nên khi thấy ông trở về, bà ôm con khóc suốt đêm. Cuộc đoàn tụ khiến ông càng thấu hiểu nỗi đau của những bà mẹ chưa biết con mình nằm lại nơi đâu.

Ông Bản cho biết, trong chiến tranh, ông từng hứa với đồng đội rằng nếu ai hy sinh, người còn sống sẽ chăm sóc gia đình người đã khuất. Sau chiến tranh, ông cố gắng thực hiện lời hứa bằng việc thăm các bà mẹ, giúp đỡ gia đình và tìm kiếm hài cốt đồng đội. Có chuyến đi, ông phải đạp xe từ 3 giờ sáng để trở lại địa bàn chiến đấu cũ.

Chương trình khắc hoạ hình ảnh người mẹ Việt Nam chờ con khiến nhiều khán giả xúc động.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh xúc động rơi nước mắt khi xem chương trình.

Khi chiến dịch quy tập tại công viên được triển khai, ông tình nguyện hỗ trợ phân tách từng mảnh xương liệt sĩ. Công việc ấy tiếp nối trách nhiệm với những người không còn cơ hội đoàn tụ. Theo kịch bản, chương trình kết thúc bằng nghi thức dâng hương, thắp nến, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình “Khúc tri ân” lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các tiết mục nghệ thuật khắc họa sự hy sinh của những người lính vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các tiết mục tri ân nhắc nhớ thế hệ hôm nay trân trọng hòa bình và gìn giữ ký ức về những người đã hy sinh.

Các nghệ sĩ kết hợp lời hát và múa, tái hiện hình ảnh người lính trong những năm tháng chiến tranh.

Những ngọn nến gửi gắm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghi thức thắp nến khép lại chương trình “Khúc tri ân”, tưởng nhớ các liệt sĩ trước ngày đưa về nơi an nghỉ.