TP Hồ Chí Minh: Trao tặng Huy hiệu Đảng, tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo'

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh dự và chủ trì chương trình.

Trong đợt này, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh có 14 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố đã trao giấy khen tặng 15 tập thể, 5 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp của các đảng viên; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần tiên phong, gương mẫu, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh trân trọng chúc mừng 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, các đồng chí sẽ tiếp tục là những tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, truyền lửa và niềm tin cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Các điển hình “Dân vận khéo” được tuyên dương tại chương trình.

Đối với công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, duy trì và nhân rộng mô hình thiết thực, đưa phong trào đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân. Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân gắn với việc thường xuyên củng cố, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thanh Nga cho biết: Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng những mô hình thực chất, hiệu quả, xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.