TP Hồ Chí Minh: Trao giải báo chí, lan tỏa trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sau hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi nhận được 5.356 tác phẩm, thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí, cơ sở giáo dục - đào tạo, lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua sơ tuyển ở cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 2.320 tác phẩm đủ điều kiện dự thi. Sau các bước chấm độc lập, phản biện và thảo luận, ban tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi, các tác phẩm vào vòng chung khảo có chất lượng khá đồng đều, bám sát chủ đề, phản ánh nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều tác phẩm có cách tiếp cận mới, gắn lý luận với thực tiễn Thành phố, ứng dụng hiệu quả các hình thức truyền thông đa phương tiện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Thành phố năm 2026 không chỉ dành cho các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, các cây bút chuyên nghiệp mà đã trở thành diễn đàn thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Các thành viên Ban giám khảo nhận hoa tri ân của Ban tổ chức.

Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc thi, các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng xã hội. Giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân.

Các tác giả nhận giải thưởng.

Đại diện nhóm tác giả thuộc Trường Sĩ quan Công binh với tác phẩm báo viết "Giữ vững thành trì tư tưởng trong kỷ nguyên số" nhận giải Khuyến khích.

Trong chương trình, đại diện Ban giám khảo và tác giả đoạt giải cao đã tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lựa chọn đề tài, xây dựng nội dung và cách thể hiện tác phẩm.

Đại tá Phan Tùng Sơn, Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại TP Hồ Chí Minh, thành viên Ban giám khảo, đánh giá cao các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm về chuyên môn đối với các tác giả, nhóm tác giả. Đại diện Ban giám khảo gợi ý, các tác giả cần lựa chọn đề tài có trọng tâm, tránh ôm đồm nhiều nội dung khiến lập luận dàn trải. Nội dung chủ đề tác phẩm phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định..., đồng thời gắn với thực tiễn TP Hồ Chí Minh, đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố.

Đại tá Phan Tùng Sơn, thành viên Ban giám khảo (ngoài cùng, bên phải) và đại diện các tác giả đoạt giải cao giao lưu tại buổi lễ.

Đại tá Phan Tùng Sơn lưu ý các tác giả cần đặt tiêu đề ngắn gọn, súc tích; ngôn ngữ phải chuẩn mực, phù hợp với thể loại chính luận, tránh cường điệu. Các luận điểm cần được chứng minh bằng dẫn chứng, kết quả cụ thể; đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện của Thành phố, có khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Trong đó, thể loại tạp chí có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; báo viết có 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích; phát thanh, truyền hình, video clip có 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích và tặng thưởng 15 tập thể xuất sắc.