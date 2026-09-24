TP Hồ Chí Minh: Trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy và bảo đảm an toàn học đường

Chương trình góp phần cập nhật những kiến thức cần thiết về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông và xây dựng môi trường học đường an toàn; đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm và lối sống tích cực cho sinh viên TP Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn của chương trình là talk show “Nhận diện nguy cơ ma túy học đường và xây dựng môi trường học đường không ma túy”. Đội ngũ cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cùng các khách mời đã chia sẻ thực tế về các nguy cơ ma túy “núp bóng”, áp lực đồng trang lứa và những cạm bẫy có thể xuất hiện trong môi trường học đường. Bên cạnh tuyên truyền, chương trình còn tạo không gian giao lưu, đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với khách mời. Những tình huống gần gũi với đời sống sinh viên được đưa ra trao đổi, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng ứng xử của sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một trao đổi kiến thức chấp hành pháp luật với diễn giả khách mời.

Cùng với nội dung phòng, chống ma túy, chương trình còn truyền tải thông điệp về chấp hành pháp luật giao thông và trách nhiệm của sinh viên trong việc giữ gìn môi trường học đường an toàn. Đây là những nội dung gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của người trẻ, từ việc tham gia giao thông đúng quy định đến chủ động nhận diện và ứng xử trước các nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân, bạn bè và môi trường học tập. Từ những kiến thức được cung cấp, sinh viên được khuyến khích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa nguy cơ và cùng xây dựng môi trường học tập an toàn.