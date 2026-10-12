TP. Hồ Chí Minh: Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trước dự báo triều cường dâng cao vào chiều 12/10, nhiều trường học ở TPHCM điều chỉnh giờ tan học hoặc khuyến khích phụ huynh đón con sớm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi đi lại qua các khu vực ngập nước.