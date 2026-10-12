TP. Hồ Chí Minh: Tổng duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tp-ho-chi-minh-tong-duyet-le-vieng-truy-dieu-731-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-10433617.html