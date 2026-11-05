TP. Hồ Chí Minh: Tổng dư nợ tín dụng tăng 12,4% trong 10 tháng đầu năm 2026

Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (số liệu dự ước) đạt khoảng 5.854 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Riêng cho vay bằng ngoại tệ (với đối tượng là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu và thuộc đối tượng được vay ngoại tệ theo quy định) đạt 288 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng dư nợ tín dụng và tăng 42% so với cuối năm ngoái.

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Kết quả này phù hợp và phản ánh sự tăng trưởng tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, cũng như hiệu quả chính sách tiền tệ, ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Đây đồng thời cũng là cơ sở nền tảng để ngành ngân hàng thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ địa phương và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thành phố trong hai tháng còn lại của năm, được cụ thể hóa với những nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Đặc biệt là chính sách lãi suất và định hướng điều hành lãi suất của NHNN, đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp và đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền âm lịch. Trong đó quá trình này, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng và gói tín dụng ưu đãi, như: cho vay 05 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; tín dụng chính sách và giải ngân gói tín dụng cho vay lâm sản thủy sản; cho vay nhà ở xã hội…

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, gắn với các chương trình và hành động cụ thể: thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng cuối năm của UBND Thành phố; chương trình cho vay bình ổn thị trường và kết nối ngân hàng doanh nghiệp, đảm bảo giải ngân gói tín dụng ưu đãi của chương trình với mục tiêu 100%. Được biết, đến cuối tháng 10/2026, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doành nghiệp, đã giải ngân cho vay đạt khoảng 80% (so với tổng quy mô gói 591 nghìn tỷ đồng được các TCTD đăng ký từ đầu năm).

Thực hiện tốt các giải pháp này, sẽ là hành động cụ thể và kết quả cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố trong những tháng cuối năm.

Thứ ba, mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt gắn với việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu về lưu thông hàng hóa- lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế dịp cuối năm và yêu cầu về an ninh, an toàn, hiệu quả trong hoạt động thanh toán theo định hướng và chỉ đạo của NHNN.

Đồng thời tham gia tích cực các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố, trong chương trình kích cầu mua sắm tiêu dùng dịp cuối năm do Sở Công thương tổ chức.

Trong quá trình này, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng; duy trì hoạt động hỗ trợ và chăm sóc khách hàng chế độ 24/7; đảm bảo thông suốt hoạt động thanh toán đáp ứng nhu cầu thường tăng cao dịp cuối năm, cũng như thực hiện tốt các hoạt động chi trả tiền lương, thưởng, an sinh xã hội dịp cho người dân.

Đây là các giải pháp và hành động cụ thể của ngành ngân hàng thành phố về tín dụng, thanh toán và hỗ trợ doanh nghiệp trong hai tháng cuối năm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai chữ số của UBND TP. Hồ Chí Minh.