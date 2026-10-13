TP Hồ Chí Minh tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026.

Chiều 13/10, Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP Hồ Chí Minh tiêu biểu” năm 2026. Sự kiện quy tụ 350 đại biểu, khách mời và đại diện doanh nghiệp, doanh nhân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn tiên phong tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán của đô thị.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, đóng góp của doanh nghiệp còn thể hiện qua tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với điều kiện kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo với các vùng sản xuất, không gian đô thị mới, hình thành những chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao hơn.

Ông Nguyễn Công Vinh cho biết, Luật Phát triển đô thị mở ra thêm cơ sở pháp lý cho giai đoạn mới. Thành phố sẽ chủ động triển khai để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và có khả năng dự báo. Chính quyền tiếp tục đồng hành, chủ động giải quyết khó khăn của doanh nghiệp; HUBA cần phát huy vai trò đại diện, kết nối và tham gia kiến tạo chính sách.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng qua, TP Hồ Chí Minh có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng. Thành phố thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 4,2 lần cùng kỳ; lĩnh vực khoa học, công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, tăng 16,9%; GRDP tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, chia sẻ về yêu cầu đổi mới quản trị, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, nhận định không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp. Áp lực thị trường, chi phí vận hành, yêu cầu công nghệ và tiêu chuẩn môi trường buộc doanh nghiệp thay đổi cách quản trị.

Theo ông Mai Hữu Tín, chuyển đổi số cần giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, ra quyết định chính xác và phục vụ khách hàng tốt hơn. Chuyển đổi xanh phải gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây là những khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài.

Tại buổi lễ, 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được UBND TP Hồ Chí Minh công nhận đạt danh hiệu tiêu biểu năm 2026. Các doanh nghiệp này có tổng vốn chủ sở hữu 119.463 tỷ đồng. Trong hai năm 2024, 2025 và sáu tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đạt doanh thu 484.593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40.317 tỷ đồng, nộp ngân sách 41.629 tỷ đồng, tạo việc làm cho 69.217 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Chiều cùng ngày, Hội Doanh nhân Sài Gòn TP Hồ Chí Minh tôn vinh hơn 100 lượt doanh nhân với các danh hiệu “Người truyền lửa”, “Kiến tạo Thương hiệu”, “Nét đẹp từ tâm” và “Doanh nhân – 20, 30, 40 năm”. Riêng danh hiệu “Người truyền lửa 2026” vinh danh 22 doanh nhân, nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia.

Hội Doanh nhân Sài Gòn TP Hồ Chí Minh tôn vinh các doanh nhân có thành tích kinh doanh và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn TP Hồ Chí Minh cho biết, thành công của doanh nhân còn được đánh giá qua giá trị tạo ra cho cộng đồng. Danh hiệu “Nét đẹp từ tâm” ghi nhận tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội. Ông nhấn mạnh, sự phát triển qua nhiều thập kỷ là thành quả tập thể; người đứng đầu giữ vai trò quan trọng khi doanh nghiệp đối mặt khủng hoảng hoặc chuyển đổi chiến lược.