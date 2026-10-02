TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Sáng 2/10, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Di tích lịch sử - văn hóa TP Hồ Chí Minh”, nhằm tôn vinh vẻ đẹp di sản và lan tỏa trách nhiệm bảo tồn đến cộng đồng. Hoạt động giới thiệu 283 tác phẩm của 28 thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc.

Các tác phẩm có nội dung chính khắc họa nét cổ kính của những ngôi chùa, công trình kiến trúc và địa chỉ ghi dấu lịch sử, đồng thời thể hiện sức sống của đô thị hôm nay. Nhiều tác giả đã lựa chọn ánh sáng, màu sắc và cách lựa chọn góc chụp giúp người xem tiếp cận di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh bằng nhiều cảm xúc.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, cho rằng di sản là nơi lưu giữ ký ức, góp phần định hình bản sắc của nhiều thế hệ người dân. Qua những tác phẩm triển lãm này, các nữ nghệ sĩ đã kết nối quá khứ với nhịp sống hiện tại, gửi gắm tình cảm dành cho thành phố. Bà mong muốn công chúng, nhất là thế hệ trẻ, thêm thấu hiểu, trân trọng và có trách nhiệm với những giá trị văn hóa, lịch sử để góp phần văn hoá, di sản của TP Hồ Chí Minh đến gần với du khách trong và ngoài nước.

Một số địa điểm du lịch văn hoá nổi tiếng tại TP Hồ Chí Minh thông qua góc nhìn của các nữ nhiếp ảnh.

Bà Nguyễn Hồng Nga, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh cho biết, đề tài di tích lịch sử, văn hóa ban đầu đặt ra nhiều khó khăn cho các thành viên nữ nhiếp ảnh. Tuy nhiên, các chị em đã cùng nhau thực hiện, miệt mài sáng tác để hoàn thành bộ ảnh sớm nhất. Với ấn phẩm sách mới, các nhiếp ảnh gia nữ mong muốn nối dài hành trình lưu giữ di sản bằng nhiếp ảnh. Đây cũng hoạt động cũng hưởng ứng Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ông Foep Nick, du khách Pháp tìm hiểu các tác phẩm tại triển lãm sáng 2/10.

Tập sách ảnh cùng tên giới thiệu 396 tác phẩm của 28 tác giả, góp phần lưu giữ những góc nhìn về di sản và đưa thành quả sáng tác đến công chúng. Hoạt động đánh dấu 36 năm hình thành, phát triển của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu, đồng thời hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh.

Công chúng có thể tham quan triển lãm này đến hết ngày 12/10 tại cơ sở 2, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Đổng Chi, phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh.