TP Hồ Chí Minh: Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện trong 2 vụ án dân sự công ích về nghĩa vụ đóng bảo hiểm

Hai đơn vị bị khởi kiện là Cty TNHH SX TM XNK M.T.L và Cty TNHH SXTM N.H.H. Các vụ án cùng có quan hệ tranh chấp lao động về BH và VKSND KV8 là người khởi kiện.

Theo hồ sơ và quan điểm của đại diện VKS tại phiên tòa, Cty M.T.L thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH nhưng chỉ thực hiện việc đóng đến hết tháng 4/2025. Từ tháng 5/2025 - 31/8/2026, Cty M.T.L chậm đóng BH tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Ngày 22/9, VKS phối hợp Cơ sở BH xã Hóc Môn mời Cty làm việc và Cty đã đóng tiền 2 kỳ, tính đến ngày xét xử, số tiền chậm đóng là trên 850 triệu đồng.

VKS đề nghị HĐXX buộc Cty thực hiện nghĩa vụ với khoản tiền này và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ BH phát sinh từ ngày 11/11, cùng tiền lãi chậm đóng theo quy định cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Với Cty N.H.H, hồ sơ xác định chỉ đóng BHXH đến hết tháng 11/2023. Từ tháng 12/2023 - 30/9/2026, Cty còn chậm đóng hơn 2,822 tỷ đồng. Đến ngày 6/10, Công ty đóng được 10 triệu đồng và không tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BH với người lao động (NLĐ). Số tiền chậm đóng tính đến 30/10 là hơn 2,9 tỷ đồng. VKS yêu cầu DN thực hiện nghĩa vụ với khoản tiền trên; từ ngày 1/11 tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ BH phát sinh và tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Xét xử hai vụ án, HĐXX đã chấp nhận toàn bộ các yêu cầu trên của VKSND KV8.

Điểm chung của các vụ án là trước khi quyết định khởi kiện, VKSND KV8 đã tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các Cty chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ngày 22/9, VKS lần lượt ban hành các quyết định yêu cầu hai Cty chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, các DN chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ngày 30/9 và 1/10, VKS tiếp tục ban hành các kiến nghị, đề nghị cơ quan có quyền khởi kiện xem xét thực hiện quyền này. Sau khi Cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động TP có văn bản đề nghị VKS khởi kiện, ngày 8/10, VKSND KV8 lần lượt ban hành 2 quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích và cả hai vụ án đã được tòa án đưa ra xét xử.

Theo quan điểm của VKS tại phiên tòa, tiền thuộc quỹ BHXH là tài sản công; việc chậm thực hiện nghĩa vụ BH không chỉ ảnh hưởng đến quỹ mà còn trực tiếp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể NLĐ và chính sách an sinh xã hội.

Tại phiên tòa, đại diện hai Cty nhận thức được hành vi vi phạm, ảnh hưởng quyền lợi NLĐ; cho biết DN đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động; đề xuất phương án sẽ thực hiện việc chi trả tiền nợ theo lộ trình cụ thể.

HĐXX nhận định, theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động, khoản 4 Điều 13 và Điều 39 Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ, đúng thời hạn các khoản BH bắt buộc cho NLĐ. Hành vi của hai Cty được xác định là chậm đóng BHXH theo Điều 39 Luật BHXH, thời gian vi phạm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp chế độ BH NLĐ, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Việc hai Cty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm cho các khoản phải thu của các quỹ BH chưa được thu hồi, thuộc trường hợp lợi ích công cần được VKS bảo vệ theo Nghị quyết 205/2025/QH15 (về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công) và Thông tư liên tịch 09/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-TTCP-BCA-BTP-BTC-BCT-BXD-BYT-BNNMT-BVHTTDL-BDTTG.

HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND KV8, buộc hai Cty nộp số tiền BHXH chưa thực hiện tại cơ quan BHXH.