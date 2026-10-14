TP Hồ Chí Minh: Tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội và địa phương; đại biểu các đơn vị lực lượng vũ trang cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại buổi tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, lễ viếng, lễ truy điệu diễn ra từ lúc 8 giờ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh).

Sau lễ truy điệu, các lực lượng sẽ thực hiện nghi thức di quách, đưa hài cốt liệt sĩ lên xe, di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh) với quãng đường khoảng 26km.

Có 731 bộ hài cốt liệt sĩ được an táng, trong đó 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.