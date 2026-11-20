TP.HCM sẽ tổ chức triển lãm trong một tháng tại Thủ Thiêm, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu. Ảnh: baochinhphu.vn

Theo Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 16/11/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vào lúc 8 giờ sáng ngày 23/11, tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch Thành phố, phường An Khánh.

Hội nghị dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Trung ương, đại diện các bộ, ngành, địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan liên quan.

Thành phố sẽ công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 về phê duyệt quy hoạch tổng thể; đồng thời giới thiệu những nội dung trọng tâm như quan điểm phát triển, mục tiêu dài hạn, mô hình tổ chức không gian, các định hướng chiến lược và nhiệm vụ triển khai.

Chương trình còn có hoạt động công bố, trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đợt 2.

Hoạt động triển lãm sẽ kéo dài một tháng sau hội nghị tại cùng địa điểm nhằm dành một khoảng thời gian đủ dài để người dân có thể trực tiếp đến tham quan, tìm hiểu.

Nội dung trưng bày bao gồm thuyết minh quy hoạch, quy định quản lý, hệ thống bản đồ, bản vẽ, sơ đồ tổ chức không gian và các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Những nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến trong quá trình lập quy hoạch cũng được công khai theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao tổ chức, điều hành hoạt động triển lãm và bố trí nhân sự hướng dẫn khách tham quan. Người dân, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tìm hiểu thông tin, khai thác bản đồ số, giải đáp những vấn đề liên quan và gửi phản ánh về nội dung quy hoạch.

Việc tổ chức triển lãm có ý nghĩa ở chỗ quy hoạch tổng thể không chỉ là tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Những định hướng về phát triển không gian đô thị, hạ tầng, các khu vực chức năng và phân bố hoạt động kinh tế trong tương lai đều có mối liên hệ trực tiếp với đời sống, sinh kế và môi trường đầu tư của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, khả năng tiếp cận thông tin quy hoạch là một yêu cầu quan trọng để cộng đồng hiểu rõ hơn những thay đổi được định hướng trong dài hạn.

Bên cạnh hình thức trưng bày trực tiếp, TP. Hồ Chí Minh cũng đặt yêu cầu mở rộng khả năng tra cứu quy hoạch qua môi trường điện tử. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm xây dựng, duy trì một địa chỉ truy cập chính thức, tập trung hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch. Thông tin phải thể hiện nguồn cung cấp, phiên bản và thời điểm cập nhật để người sử dụng có thể nhận biết tính chính xác của tài liệu.

Các sở, ngành và chính quyền xã, phường, đặc khu được yêu cầu phổ biến thông tin quy hoạch trên các kênh thông tin điện tử của mình, đồng thời kết nối đến nguồn dữ liệu chính thức của thành phố. Cách làm này hướng tới việc hạn chế tình trạng thông tin phân tán, thiếu thống nhất hoặc khó xác định phiên bản quy hoạch đang có hiệu lực.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, dữ liệu quy hoạch còn là cơ sở để nghiên cứu định hướng phát triển không gian, lựa chọn địa điểm và đánh giá cơ hội đầu tư. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) được giao khai thác thông tin quy hoạch để giới thiệu trong các chương trình làm việc với nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước.

UBND Thành phố cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển (HIDS) - cơ quan lập quy hoạch - chịu trách nhiệm chuẩn bị và tổ chức hội nghị công bố; Sở Quy hoạch - Kiến trúc phụ trách nội dung chuyên môn, triển lãm và công khai dữ liệu; Sở Tài chính tham mưu, điều phối và tổng hợp tình hình thực hiện. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và thống nhất của hồ sơ được công bố, đồng thời tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn và tiết kiệm.