TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và quảng bá công nghiệp văn hóa... được tổ chức trọng tâm trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18 đến 24/11, trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu.

Chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Tân Sơn Nhì.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật vào tối 24/11. Chương trình nghệ thuật bắt đầu lúc 20 giờ, kết nối 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Sau chương trình nghệ thuật, vào lúc 21 giờ, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm khu vực hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh), Công viên Trung tâm thành phố mới và Quảng trường Tháp Tam Thắng.

Thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đây được kỳ vọng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, dự kiến diễn ra liên tục trong 4 ngày, từ ngày 21 đến 24/11 vào lúc 19 giờ tại khu vực phía trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh (số 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn).

Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật khởi động Liên hoan âm nhạc Hozo 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, thành phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt cấp thành phố từ ngày 18 đến 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/11 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu và trải nghiệm.

Ngày hội hướng đến giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa, bản sắc đặc trưng của TP Hồ Chí Minh, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyên truyền truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Bình Tân.

Cùng với đó, thành phố tổ chức nhiều sự kiện như Hội sách chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh; triển lãm mỹ thuật “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai”; triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại 3 khu vực trên địa bàn.

Một số hoạt động khác gồm hội thảo khoa học về phát triển văn hóa, thể thao trong đô thị, gắn với cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị và dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; các không gian giới thiệu, trải nghiệm những ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo và du lịch văn hóa.

Đặc biệt, các bảo tàng trên địa bàn sẽ tổ chức trưng bày, triển lãm, giao lưu, trải nghiệm và giáo dục di sản, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản văn hóa dân tộc. Các hoạt động này tạo điều kiện để người dân, học sinh, sinh viên và du khách tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Thành phố cũng triển khai chính sách miễn, giảm giá vé tham quan và xem biểu diễn nghệ thuật tại các bảo tàng, di tích, nhà hát, rạp xiếc do Nhà nước quản lý. Đồng thời, vận động các bảo tàng, nhà hát, rạp xiếc, cụm rạp chiếu phim tư nhân, nhà hát xã hội hóa và cơ sở dịch vụ văn hóa tham gia chương trình, có chính sách ưu đãi cho học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và du khách trong, ngoài nước.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Phú Định.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm mà còn được triển khai rộng khắp trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức tại nhà hát, thiết chế văn hóa, không gian công cộng, khu dân cư, trường học, khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và những địa điểm phù hợp.

Lãnh đạo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và phường Phú Định trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chuỗi hoạt động được tổ chức từ đầu tháng 11 đến ngày 30/12, tạo điều kiện để người dân ở các địa bàn cơ sở tham gia giao lưu, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Thành phố khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, tổ chức, cá nhân và các lực lượng xã hội trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, trong tháng 11, thành phố tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 vào ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), góp phần tạo không khí sôi nổi trong chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, TP Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.