TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (UBND TP. Hồ Chí Minh) vừa ban hành Kế hoạch số 540/KH-BCĐ về tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/10.

Hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Lễ dâng hoa, dâng hương Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 14/10/2026.

Lễ viếng, Lễ truy điệu được tổ chức lúc 8h cùng ngày tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, khu phố 7, phường Long Bình.

Lực lượng chức năng thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 7 phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nơi diễn ra các hoạt động để tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 được đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện nội dung, chương trình, nghi thức và các mặt công tác bảo đảm theo quy định.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 6/10/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật.

Trong số này, 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ hài cốt được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.