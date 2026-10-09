TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu từ ngày 26-29/10

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) chia sẻ các thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Chiều 9/10, UBND TP Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về các nội dung trong Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. Diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, hướng đến sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu. Diễn đàn năm nay được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR), cho biết, Diễn đàn kinh tế mùa thu năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ 26/10 đến 29/10, tại Trung tâm Hội nghị sự kiện Thiskyhall Sala, TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, trong hai ngày 27/10 và 28/10, sự kiện được tổ chức đồng thương hiệu với Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF), thể hiện sự coi trọng hợp tác quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên phát triển trong nước.

Theo ông Trường Duy, diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận các vấn đề đang định hình động lực tăng trưởng mới, gồm đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới. Thông qua các phiên đối thoại và kết nối, diễn đàn hướng tới thúc đẩy trao đổi chính sách, tăng cường hợp tác giữa các chủ thể và hiện thực hóa những thỏa thuận hợp tác trong bối cảnh các cực tăng trưởng mới đang hình thành.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày các công nghệ của TP Hồ Chí Minh trong Diễn đàn kinh tế mùa thu năm 2025.

Diễn đàn năm nay dự kiến có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới, với khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Thành phần tham dự gồm đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong đó, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT dành cho lãnh đạo doanh nghiệp vào ngày 26/10 sẽ tập trung vào sự dịch chuyển của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu. Chương trình hướng tới nhận diện các nguồn lực tăng trưởng mới, đồng thời mở ra cơ hội kết nối chiến lược cho Việt Nam và TP Hồ Chí Minh.

Trong ngày 27/10, các phiên chuyên đề sẽ phân tích sự chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia, siêu đô thị. Các đại biểu cũng sẽ trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược để khơi thông nguồn lực và tăng cường hợp tác quốc tế.

Dự kiến, vào sáng 28/10, phiên toàn thể cấp cao sẽ tập trung vào chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Chương trình dự kiến có các phát biểu định hướng của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, đại diện chính phủ các nước, WEF và các tổ chức quốc tế.

Phiên đối thoại “60 phút cùng Thủ tướng” sẽ tham vấn chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Thủ tướng cùng lãnh đạo, chuyên gia WEF dự kiến trao đổi về tầm nhìn và mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.

“Diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào nội dung chính là tạo không gian trao đổi giữa Chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia, thúc đẩy đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và các nước. Việc hợp tác với WEF cũng giúp kết nối chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên hành động tại Việt Nam”, ông Nguyễn Trường Duy cho biết thêm.