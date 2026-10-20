TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”.

Thông tin về công tác chuẩn bị, ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR cho biết, một trong những nội dung đáng chú ý của Diễn đàn năm nay là TP Hồ Chí Minh dự kiến công bố danh mục 12 dự án kêu gọi đầu tư, tổng vốn khoảng 13 tỷ USD.

Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Hoạt động này sẽ được thực hiện sau phiên Đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, dự kiến diễn ra ngày 28/10.

Theo ông Lê Trường Duy, AEF 2026 được xem là cơ hội để TP Hồ Chí Minh giới thiệu tiềm năng của không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giữa các lĩnh vực công nghiệp, logistics, tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Qua đó, thu hút thêm nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Đại diện C4IR thông tin thêm, AEF 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc dưới tác động đồng thời của tình hình bất định thế giới, sự đột phá của công nghệ cùng làn sóng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng đang được thiết lập lại theo hướng đa dạng hóa, khu vực hóa và tăng cường khả năng chống chịu…

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Đối với Việt Nam, AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những đòn bẩy chiến lược cho sự tăng trưởng. Với mạng lưới đối ngoại rộng khắp và các khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế đã được thiết lập, Việt Nam có điều kiện tăng cường kết nối với các nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế.

Với TP Hồ Chí Minh, không gian phát triển mới tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa các ngành kinh tế, thu hút FDI, logistic và dòng chảy tài chính trên nền tảng đổi mới khoa học công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, tri thức và các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Trong định hướng trở thành điểm đến đầu tư đáng tin cậy, đô thị tiên phong, vươn tầm vai trò đô thị toàn cầu, AEF 2026 tạo không gian để TP Hồ Chí Minh quy tụ các nguồn lực tăng trưởng mới, tăng cường tương tác với các trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo, qua đó hiện thực hóa định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

AEF 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, với chuỗi hoạt động đối thoại chính sách, kết nối đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đến nay, đã có 22 đại diện đoàn khách quốc tế cấp cao và 10 trưởng đại diện, lãnh đạo các tổ chức quốc tế xác nhận tham dự. Đây cũng là kỳ Diễn đàn ghi nhận số lượng đoàn khách quốc tế cấp cao tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Trong đó, các hoạt động chính ngày 27 và 28-10 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh, với các nội dung hợp tác, đồng thương hiệu cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Bên cạnh đó, đại diện 7 C4IR tại Pháp, Đức, Malaysia, UAE, Hàn Quốc, Nam Phi và Kazakhstan đã xác nhận hoặc có phản hồi tích cực. Diễn đàn còn thu hút khoảng 160 đoàn thuộc các trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn cầu, cùng khoảng 500 doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao.