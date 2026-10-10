TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 từ ngày 26/10

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026 sẽ do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” (Collaboration in a New Era) được tổ chức từ ngày 26/10, với phiên toàn thể cấp cao có nội dung “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu” được tổ chức ngày 28/10.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra từ 26 đến 29/10 tại TP Hồ Chí Minh.

AEF 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường hội nhập.

Các nội dung của AEF 2026 tập trung vào những vấn đề đang trực tiếp định hình các động lực tăng trưởng mới, trong đó có đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới.

Diễn đàn hướng tới tạo không gian tương tác đa chiều giữa các chính phủ, doanh nghiệp và chuyên gia; qua đó chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các cơ hội đầu tư, liên minh chiến lược, chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, với việc phối hợp cùng WEF, tin tức về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ được thông tin đến mạng lưới các Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 toàn cầu.

AEF 2026 dự kiến có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới, với khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Thành phần tham dự gồm đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, giới học thuật, tổ chức quốc tế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Về phía Việt Nam, Diễn đàn dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương, cùng đại diện doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Đại biểu quốc tế dự kiến gồm lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành và địa phương có quan hệ hợp tác với TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo WEF và mạng lưới đối tác của tổ chức này. Sự kiện cũng quy tụ đại diện các trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan ngoại giao và các tổ chức liên quan.

Dự kiến, vào sáng 28/10, phiên toàn thể cấp cao sẽ tập trung vào chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”. Chương trình dự kiến có các phát biểu định hướng của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, đại diện chính phủ các nước, WEF và các tổ chức quốc tế.

Phiên đối thoại “60 phút cùng Thủ tướng” sẽ tham vấn chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”. Thủ tướng cùng lãnh đạo, chuyên gia WEF dự kiến trao đổi về tầm nhìn và mô hình tăng trưởng thế hệ mới của Việt Nam.