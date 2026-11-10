TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phường Tân Sơn Nhì tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

UBND TP. Hồ Chí Minh và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 615/KHLT-UBND-MTTQ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Theo đó, chuỗi sự kiện được tổ chức xuyên suốt trong tháng 11/2026 với 3 mốc thời gian trọng tâm: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư: Diễn ra từ ngày 1/11 đến 24/11/2026; Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết: Tổ chức từ ngày 18/11 đến 24/11/2026; Ngày Văn hóa Việt Nam: Tập trung từ ngày 22/11 đến 24/11/2026.

Không gian tổ chức các sự kiện mở rộng từ cấp thành phố đến 168 xã, phường, đặc khu, các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn. Với phương châm “Lấy Nhân dân làm trung tâm”, các hoạt động được thiết kế phong phú, đa dạng, vừa tôn vinh bản sắc truyền thống vừa mang hơi thở hiện đại.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Bình Tân

Sự kiện tiêu biểu nhất cấp thành phố là Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt, diễn ra vào ngày 22/11 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Tại đây, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền; thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn dân ca, dân vũ và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa còn mang đến chuỗi triển lãm tranh cổ động và nghệ thuật độc đáo. Các tác phẩm trưng bày sẽ khắc họa hệ giá trị quốc gia, chuẩn mực con người Việt Nam, cùng những thành tựu nổi bật của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, âm nhạc, thời trang trong giai đoạn 2021-2025.

Tại các địa phương, tất cả khu dân cư sẽ đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gồm cả phần Lễ và phần Hội. Đây là dịp để các cộng đồng nhìn lại kết quả xây dựng đời sống văn hóa, biểu dương các gia đình tiêu biểu và cùng tham gia các trò chơi dân gian, hội thao quần chúng. Đặc biệt, trong tuần lễ từ ngày 18/11 đến 24/11, toàn bộ người dân thành phố được vận động treo cờ Tổ quốc để tạo không khí rực rỡ, trang nghiêm.

Trao tặng các phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường Phú Định

Nhằm tối ưu hóa quyền thụ hưởng văn hóa của người dân, các thiết chế văn hóa công lập, bảo tàng, di tích, thư viện sẽ tăng thời gian mở cửa, ưu tiên hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật…

Chuỗi sự kiện năm 2026 còn gắn liền với các hành động thiết thực vì cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các tổ chức đoàn thể sẽ triển khai các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, chăm lo người nghèo, công nhân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, vấn đề bảo vệ môi trường cũng được lồng ghép vào các sự kiện thông qua việc xây dựng "Vườn cây Đại đoàn kết", chỉnh trang các tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".