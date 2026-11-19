Đây là thông tin được Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Hồ Chí Minh cho biết tại họp báo các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố diễn ra chiều 19/11. Sự kiện năm nay gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2026. Xuyên suốt các chương trình, người dân đóng vai trò là chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa tại thành phố.

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam do UBND phường Sài Gòn phối hợp với Công ty Đường Sách TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Sở VH-TT cho biết, từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu đồng loạt tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao quần chúng như đồng diễn, võ thuật cổ truyền, Lân - Sư - Rồng, đua thuyền rồng, thả diều nghệ thuật. Đặc biệt, trong suốt Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý sẽ miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách. Song song với cấp thành phố, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư cũng tập trung tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng từ ngày 18/11 đến 24/11.

Lãnh đạo phường Sài Gòn cùng các đại biểu cắt băng khai mạc.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục, cổ động và truyền thông, các hoạt động được triển khai trên toàn địa bàn từ ngày 15/10 đến 25/11/2026. Triển lãm tranh cổ động và triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại Công viên Chi Lăng, mở cửa đến ngày 25/11 tại 3 khu vực: đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ba ngày từ 22 đến 24/11. Mở màn lúc 18 giờ 30 Chủ nhật (22/11), Lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên, tiếp nối bằng chương trình thảm đỏ giao lưu với công chúng. Đến 19 giờ, Chương trình khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” cấp thành phố chính thức diễn ra tại sân khấu chính cùng Vũ hội đường phố “Sắc màu văn hóa Việt Nam”.

Từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, thành phố dàn dựng chuỗi không gian hình nón lá giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; phần mềm và trò chơi giải trí; thủ công mỹ nghệ; quảng cáo; du lịch văn hóa và chuyển đổi số. Tại đây, công chúng có thể xem “Tuần phim Bối cảnh TP Hồ Chí Minh”, khám phá “Dấu ấn sân khấu TP Hồ Chí Minh”, thưởng thức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng nghệ nhân, cũng như xem trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật. Không gian này đồng thời đóng vai trò kết nối doanh nghiệp, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng.

Hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh dòng chảy văn hóa sáng tạo, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” trên đường đi bộ Nguyễn Huệ còn tổ chức giao lưu văn hóa các dân tộc, tôn giáo, vùng miền; giới thiệu di sản, ẩm thực và biểu dương các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu.

Từ 18 giờ đến 21 giờ 45 mỗi tối (từ 22 - 24/11), Sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam lần lượt giới thiệu Hát bội, Cải lương (22/11), nghệ thuật các dân tộc và Đờn ca tài tử (23/11), giao lưu văn hóa quốc tế (24/11). Các nhà hát thành phố cùng sân khấu kết nối cộng đồng sẽ trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài. Ngoài ra, chiều 24/11 diễn ra Triển lãm và Diễn đàn cấp phép bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026; phía trước trụ sở UBND thành phố trình diễn chương trình nghệ thuật 3D Mapping.

Khép lại chuỗi hoạt động vào lúc 19 giờ 30 tối 24/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình thành phố và bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Triển lãm chủ đề “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa”.

Ngoài tuyến phố trung tâm, người dân và du khách còn có thể tham gia Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh (từ 19 - 24/11) tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi; Triển lãm mỹ thuật “TP Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” (từ 20 - 24/11) tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố và Công viên Lam Sơn; cùng Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” (từ 19 - 22/11) tại Đặc khu Côn Đảo.

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), sáng thứ Hai (23/11), thành phố tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và họp mặt truyền thống tại UBND xã Hóc Môn. Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn cũng được thành phố vận động tham gia chương trình ưu đãi, kích cầu và tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống Việt Nam.