Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, thành phố triển khai hai khóa bồi dưỡng trực tuyến chuyên biệt về công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và truyền thông đối ngoại.

TP. Hồ Chí Minh triển khai bồi dưỡng trực tuyến kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và truyền thông đối ngoại

Chương trình được thực hiện theo Kế hoạch số 372/KH-UBND của UBND thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2026 - 2027. Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức bồi dưỡng trực tuyến chuyên biệt trong hai lĩnh vực này.

Khóa “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” gồm ba chuyên đề, tập trung cập nhật quy định pháp luật, hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin, kỹ năng trả lời phỏng vấn, chủ trì họp báo, xây dựng thông cáo báo chí và bộ tài liệu dành cho báo chí.

Đáng chú ý, học viên được trang bị kỹ năng nhận diện, ứng phó với nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý khủng hoảng truyền thông và những tình huống phát sinh trên không gian mạng.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh trên nhiều nền tảng, người phát ngôn giữ vai trò quan trọng trong kết nối cơ quan nhà nước với báo chí, người dân. Việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền góp phần hạn chế thông tin sai lệch, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách.

Thông qua chương trình, thành phố hướng đến chuyển từ phương thức cung cấp thông tin mang tính phản ứng sang chủ động truyền thông, xem báo chí là kênh quan trọng để chuyển tải chính sách, tiếp nhận phản ánh từ thực tiễn.

Song song đó, khóa “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội” gồm năm chuyên đề, tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng quản trị thông tin trên nền tảng số.

Nội dung đào tạo chú trọng cách tiếp nhận, xử lý bình luận trái chiều; xác minh thông tin sai lệch; phản hồi kiến nghị của người dân và sử dụng mạng xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước.

Điểm mới của chương trình là cả hai khóa học đều được tổ chức trên nền tảng trực tuyến One Touch, thay cho hình thức tập huấn tập trung theo lịch cố định.

Học viên có thể chủ động truy cập hệ thống bài giảng video bằng thiết bị kết nối Internet, lựa chọn thời gian học phù hợp, xem lại nội dung khi cần mà không làm gián đoạn công việc chuyên môn.

Việc sử dụng chung hệ thống học liệu giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, đồng bộ kiến thức, quy trình nghiệp vụ giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở. Nội dung đào tạo kết hợp kiến thức pháp lý với tình huống thực tế, tăng khả năng vận dụng vào công việc.

Đặc biệt, nền tảng One Touch tích hợp công cụ theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả học tập của từng học viên, đơn vị, tạo điều kiện đánh giá quá trình tham gia và mức độ hoàn thành chương trình.

Đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại; người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn tại các sở, ban, ngành, địa phương cùng lực lượng truyền thông chuyên trách ở cấp xã, phường.

Việc triển khai hai khóa bồi dưỡng thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, xây dựng đội ngũ làm công tác phát ngôn, truyền thông đối ngoại chuyên nghiệp, chủ động, đáp ứng yêu cầu quản trị thông tin và truyền thông chính sách trong giai đoạn mới.