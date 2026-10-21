TP. Hồ Chí Minh tổ chức 3 chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2026

Được tổ chức theo kế hoạch của UBND TP. Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23/10, với ba hoạt động trọng tâm gồm: Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII; Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI; và Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP. Hồ Chí Minh năm 2026, kéo dài đến ngày 27/10.

Chuỗi sự kiện hướng tới tăng cường hợp tác, liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, đây là dịp để các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp cho giai đoạn tiếp theo và kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị ngành Công Thương: Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Mở đầu chuỗi hoạt động là Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, sẽ diễn ra từ 8h đến 11h30 ngày 22/10 tại Hội trường Nhà thi đấu Phú Thọ, số 221 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị có chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ‘hai con số’ giai đoạn 2026 - 2030”.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2025, trong 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2026. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ trao đổi, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026 và năm 2027.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, sẽ diễn ra từ 8h đến 11h30 ngày 22/10 tại Hội trường Nhà thi đấu Phú Thọ, số 221 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là rà soát các động lực tăng trưởng của ngành Công Thương trong thời gian còn lại của năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Các giải pháp được đặt ra hướng tới thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng nội địa; phát triển hạ tầng năng lượng, logistics, thương mại biên giới; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương.

Thông qua hội nghị, các Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc có điều kiện trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những vấn đề cần tháo gỡ và thống nhất định hướng hợp tác. Đây cũng là diễn đàn để tăng cường phối hợp giữa các địa phương, phát huy lợi thế từng vùng, từng ngành hàng, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Hội nghị khuyến công: Đổi mới hỗ trợ công nghiệp nông thôn

Tiếp nối chương trình, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 dự kiến diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 23/10, với chủ đề “Đổi mới công tác khuyến công, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện công tác khuyến công khu vực phía Nam năm 2025 và 9 tháng năm 2026; xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công trong giai đoạn mới.

Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XVI - năm 2026 dự kiến diễn ra từ 13h30 đến 17h ngày 23/10.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển công nghiệp nông thôn ngày càng gắn với đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, hội nghị là dịp để các địa phương nhìn nhận kết quả triển khai chính sách, trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Việc đổi mới hoạt động khuyến công không chỉ hướng tới hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao năng lực nội tại, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững, tăng cường liên kết giữa sản xuất với thị trường và tạo thêm cơ hội cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Hội chợ quy mô 350 gian hàng, mở rộng cơ hội kết nối thị trường

Điểm nhấn về xúc tiến thương mại trong chuỗi sự kiện là Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP. Hồ Chí Minh năm 2026, sẽ khai mạc lúc 17h30 ngày 23/10 và diễn ra đến hết ngày 27/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu đa dạng các nhóm sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, gồm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP); sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm làng nghề; máy móc, thiết bị và hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng; lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó là các thành tựu, sản phẩm khoa học và công nghệ, công nghệ ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cùng các dịch vụ khoa học và công nghệ, logistics, tài chính, ngân hàng, du lịch, lữ hành và dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam - TP. Hồ Chí Minh năm 2026, sẽ khai mạc lúc 17h30 ngày 23/10 và diễn ra đến hết ngày 27/10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, số 01 Lữ Gia, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh. Hội chợ có quy mô khoảng 350 gian hàng.

Với sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, hội chợ tạo không gian để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị tìm kiếm đối tác, kết nối giao thương, xúc tiến ký kết hợp đồng tiêu thụ, mở rộng mạng lưới phân phối và từng bước phát triển thị trường.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại hội chợ có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp cận nhu cầu thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Qua đó, doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát huy giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá, hội chợ còn góp phần tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Việc kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, sẽ tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Việc tổ chức đồng thời các hội nghị chuyên ngành và hội chợ triển lãm được kỳ vọng tạo sự kết nối giữa định hướng phát triển ngành Công Thương, giải pháp hỗ trợ công nghiệp nông thôn và hoạt động xúc tiến thị trường. Qua đó, chuỗi sự kiện không chỉ góp phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, xác định định hướng cho năm 2027 mà còn thúc đẩy hợp tác liên vùng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.