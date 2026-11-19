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Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 10 năm 2026, dư nợ cho vay bất động sản đối với các lĩnh vực nhà ở xã hội, khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) và du lịch tại TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 112.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 7% tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, đây là ba lĩnh vực không tính dư nợ cho vay vào tín dụng bất động sản trong năm 2026.

"Chính sách này nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển ngành du lịch, hạ tầng KCN-KCX, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài", ông Lệnh cho biết.

Cụ thể, dư nợ cho vay nhà ở xã hội đến cuối tháng 10/2026 đạt 5.873 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm 2025 và tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này gắn với việc các ngân hàng thương mại tiếp tục triển khai chính sách phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ theo Nghị quyết 33/NQ-CP, cùng các cơ chế tín dụng và lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đạt 3.508 tỷ đồng. Dư nợ cho vay mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội đạt 2.364 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực KCN-KCX, dư nợ tín dụng bất động sản phục vụ phát triển hạ tầng đạt 78.868 tỷ đồng, tăng 2,24% so với cuối năm 2025 và tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay xây dựng, cải tạo, thuê cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng trong KCN-KCX để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại đạt 70.558 tỷ đồng, tăng 18,2%. Khoản vay này chiếm 89,4% tổng dư nợ cho vay bất động sản khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong khi đó, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng đạt 27.847 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cuối năm 2025 và giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, cơ chế, chính sách cùng các giải pháp của ngành ngân hàng tiếp tục tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Đồng thời, nguồn vốn tín dụng cũng hỗ trợ phát triển ngành du lịch và hạ tầng KCN-KCX.

Xu hướng phát triển KCN-KCX xanh, hiện đại và định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của các lĩnh vực này, cũng như hiệu quả hoạt động tín dụng ngân hàng trong trung và dài hạn.