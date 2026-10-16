TP Hồ Chí Minh tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ trong ngày 16/10

TP Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nối dài hành trình tri ân.

Theo đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tính riêng ngày 16/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng sáu bộ di vật kèm theo. Trong hai ngày đầu của đợt hai, từ ngày 15 đến 16/10, lực lượng quy tập đã tìm thấy 20 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có chín bộ có di vật.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 316 bộ có di vật. Kết quả gồm 718 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại tám vị trí mộ tập thể. Hai vị trí mộ tập thể nằm ở Khu A, sáu vị trí còn lại thuộc Khu B.

Đại diện Bộ Tư Lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, những kết quả mới tiếp tục được cập nhật cho thấy công tác tìm kiếm tại công viên vẫn đang được triển khai. Sau khi đưa các liệt sĩ đã quy tập về nơi an nghỉ, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm những hài cốt còn nằm lại. Mỗi di vật được phát hiện cũng là nguồn thông tin phục vụ quá trình xác minh, tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ.