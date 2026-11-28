Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/11, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để phục vụ công tác đào tìm và vận chuyển đất, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Riêng trong ngày 28/11, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/11, Đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 435 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 76 bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11, qua 2 đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.166 hài cốt liệt sĩ

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 28/11, qua 2 đợt tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.166 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Đợt 1 đã quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Trong tổng số hài cốt được tìm thấy, có 1.133 hài cốt được quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Sau hơn 5 tháng triển khai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được các lực lượng tiếp tục thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn trọng trong từng phần việc, các lực lượng nỗ lực tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về, thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.