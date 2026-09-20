TP Hồ Chí Minh: Tìm nhân chứng và thông tin về hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 tại Gò Vấp

Khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ) đang được xác minh phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

Theo thông tin do các nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia và chứng kiến cung cấp, trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968, cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã hy sinh trong quá trình tiến công các mục tiêu trọng yếu như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, khu vực ngã ba Chú Ía/ngã ba Cây Dừa...

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, rà soát, thu thập và xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong đợt tiến công Tết Mậu Thân năm 1968.

Thi thể các liệt sĩ, ước tính hơn 100 người, khi thu gom vẫn còn nguyên quân trang, quần áo, dép râu hoặc giày, được vận chuyển bằng xe quân sự (xe Hồng Thập Tự) về tập kết, xử lý và lấp đất tại các rãnh đất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ) nay là Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (tại số 182 Nguyễn Văn Lượng, phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh) cùng một số khu vực giếng nước cũ trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kêu gọi các cựu chiến binh, cựu Biệt động Sài Gòn, nhân chứng lịch sử, người dân sinh sống lâu năm tại địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến các trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ, đơn vị bộ đội và Biệt động Sài Gòn tham gia tiến công các mục tiêu tại khu vực Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, ngã ba Chú Ía... trong Tết Mậu Thân năm 1968.

Cơ quan chức năng cũng mong muốn tiếp nhận thông tin về vị trí cụ thể các hố gom, rãnh đất, giếng nước từng chôn lấp thi thể liệt sĩ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp và các khu vực lân cận; các bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, tài liệu hoặc ký ức, manh mối liên quan.

Thông tin cung cấp cho Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Người tiếp nhận thông tin: Thiếu tá Đặng Trần Hải Nam, CTVP Ban Chỉ huy quân sự phường Gò Vấp, điện thoại/Zalo: 0903.910.958; Trung tá Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, điện thoại/Zalo: 0986.548.181.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết mỗi thông tin, ký ức, dù nhỏ, có thể góp phần xác định vị trí, tìm kiếm nơi an nghỉ của các liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.