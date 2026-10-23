TP Hồ Chí Minh tìm manh mối về mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất

Ngày 23/10/2026, UBND phường Diên Hồng cho biết, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP HCM, khu vực phía Tây sân vận động Thống Nhất có thông tin ban đầu về một địa điểm nghi là mộ liệt sĩ tập thể, hình thành trước năm 1975.

Thông tin này liên quan đến trận đánh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Theo đó, tại khu vực trên có thể từng tồn tại một rãnh mộ chôn cất liệt sĩ. Tuy nhiên, thông tin hiện chưa được kiểm chứng độc lập và cần tiếp tục xác minh để làm rõ.

TP HCM tìm manh mối về mộ liệt sĩ tập thể tại sân vận động Thống Nhất. Ảnh: BQ

Để phục vụ công tác xác minh, UBND phường Diên Hồng mong muốn nhận được sự phối hợp của các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, gia đình chính sách và người dân từng sinh sống, làm việc tại khu vực này, đặc biệt là những người am hiểu tình hình địa bàn trong năm 1968 và các năm sau đó.

Các thông tin có giá trị phục vụ xác minh bao gồm ký ức về trận đánh, địa điểm chôn cất, những thay đổi về địa hình và công trình xây dựng qua các thời kỳ; lời kể của người từng chứng kiến sự việc hoặc các tài liệu, hình ảnh có liên quan.

Theo UBND phường Diên Hồng, mỗi thông tin, dù nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng, giúp cơ quan chức năng từng bước xác định vị trí, làm rõ dấu tích lịch sử, phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

UBND phường Diên Hồng trân trọng kêu gọi người dân có thông tin liên quan chủ động liên hệ, cung cấp cho UBND phường hoặc cơ quan quân sự địa phương để được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến cơ quan chức năng xác minh.

Thông tin được tiếp nhận tại Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM (thông qua Ban Chính sách), địa chỉ số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Thời hạn tiếp nhận thông tin là trước ngày 30/10.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Những thông tin do người dân cung cấp sẽ góp phần làm sáng tỏ các dấu tích lịch sử, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.