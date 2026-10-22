TP Hồ Chí Minh tìm kiếm giải pháp sáng tạo phục vụ doanh nghiệp

TP Hồ Chí Minh công bố thông tin Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP Hồ Chí Minh năm 2026. Ảnh chụp màn hình

Chiều 22/10, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh thông tin về Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (I-Star 2026) và Giải thưởng Đổi mới sáng tạo công nghệ trong thiện nguyện bền vững (TISPA 2026).

Theo đó, I-Star 2026 được phát động ngày 30/9, do UBND Thành phố chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) thực hiện. Tập đoàn CT Group Hi-Tech đồng hành tài trợ chính cho giải thưởng.

Giải thưởng nhằm tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và tác phẩm truyền thông có thành tích tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, Thành phố khuyến khích hình thành, ứng dụng và nhân rộng các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh và giải pháp mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Qua 7 mùa tổ chức, I-Star đã ghi nhận 1.961 hồ sơ tham dự, vinh danh 74 công trình, dự án tiêu biểu. Kết quả này góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố.

Năm 2026, giải thưởng tiếp tục tiếp nhận hồ sơ của 4 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo đạt thành tích nổi bật, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố.

Nhóm thứ hai gồm tổ chức, nhóm cá nhân và cá nhân có giải pháp đổi mới sáng tạo giải quyết những vấn đề của cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhóm thứ ba dành cho tổ chức, nhóm cá nhân và cá nhân có tác phẩm truyền thông tạo tác động tích cực đến hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhóm thứ tư là tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố. Cơ cấu này giúp giải thưởng ghi nhận cả chủ thể tạo ra giải pháp, triển khai kinh doanh, truyền thông và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái.

Ban tổ chức sẽ trao 3 giải đồng hạng cho mỗi nhóm, tối đa 12 giải thưởng. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 31/10/2026 qua website istar.doimoisangtao.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ SIHUB hoặc gửi hồ sơ qua email giaithuong@sihub.gov.vn.

Đối với giải thưởng TISPA 2026, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IEC) phối hợp cùng Quỹ Khởi Sự Từ Tâm tổ chức giải thưởng này để dành cho các đội, nhóm sinh viên trên toàn quốc. Giải thưởng khuyến khích sinh viên ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, phục vụ hoạt động thiện nguyện theo hướng bền vững.