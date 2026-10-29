TP. Hồ Chí Minh: Tìm kiếm giải pháp phát triển kinh tế bạc, kiến tạo trụ cột an sinh bền vững

Bác sĩ chuyên khoa II Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia đã trao đổi nhiều nội dung: Nhận diện tiềm năng “kinh tế bạc” trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam; nhu cầu và các mô hình chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn đối với người cao tuổi (NCT); sự phát triển của các sản phẩm, dịch vụ về y tế, bảo hiểm, tài chính, hàng hóa và các dịch vụ cho người cao tuổi…

Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Kinh tế bạc không đơn thuần là dịch vụ dưỡng lão hay chăm sóc NCT mà là một hệ sinh thái rộng lớn, bao gồm y tế, dược phẩm, thiết bị hỗ trợ, công nghệ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, bảo hiểm và các dịch vụ phục vụ đời sống. Trong hệ sinh thái này, y tế và chăm sóc sức khỏe giữ vai trò nền tảng".

Người lớn tuổi trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia khám sức khỏe miễn phí

Cũng theo BSCKII Đào Văn Sinh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học với tốc độ già hóa thuộc nhóm nhanh trên thế giới. Theo dự báo, Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2036 khi tỷ trọng người từ 65 tuổi trở lên đạt 14%; đến năm 2039, dự kiến tăng lên khoảng 16,8 triệu người và tiếp tục đạt 25,2 triệu người vào năm 2069.

“Những con số này cho thấy tốc độ già hóa rất nhanh, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội thích ứng. Thách thức không chỉ là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng mà còn phải tổ chức các dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn và bảo đảm chất lượng sống cho NCT”, BSCKII Đào Văn Sinh chia sẻ.

Tiến sĩ – BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Quang Phương

Đồng quan điểm trên, Tiến sĩ – BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh nhận định, già hóa dân số là xu thế tất yếu. Những hệ quả của già hóa dân số đối với sức khỏe, an sinh và phát triển kinh tế phụ thuộc rất lớn vào cách chúng ta chuẩn bị và hành động từ hôm nay. Đối với TP. Hồ Chí Minh, phát triển "kinh tế bạc" không chỉ là mở ra một thị trường mới, mà còn là cơ hội đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng, tạo việc làm và phát huy vai trò của NCT trong đời sống xã hội.

Theo BSCKII Huỳnh Minh Chín, cần đặt sức khỏe và phẩm giá của NCT ở vị trí trung tâm; lấy phòng bệnh và quản lý sức khỏe liên tục làm nền tảng; lấy y tế cơ sở và cộng đồng làm điểm tựa; lấy chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và chuyển đổi số làm động lực; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trên cơ sở bảo đảm công bằng và an sinh bền vững.

“Phát triển "kinh tế bạc" thành công phải được đo lường không chỉ bằng quy mô thị trường hay giá trị đầu tư, mà trước hết bằng số NCT được chăm sóc tốt hơn, sống khỏe mạnh hơn, có nhiều cơ hội sống vui, sống có ích hơn. TP. Hồ Chí Minh cần xây dựng kế hoạch phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe NCT gắn với chiến lược phát triển "kinh tế bạc" của thành phố; xác định rõ mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm của từng cơ quan và nguồn lực thực hiện. Trong đó, ưu tiên củng cố y tế cơ sở, phát triển dịch vụ chăm sóc tại nhà vào ban ngày, nâng cao năng lực lão khoa, đào tạo nhân lực và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực còn thiếu”, BSCKII Huỳnh Minh Chín kiến nghị.

Để "kinh tế bạc" phát triển bền vững, BSCKII Đào Văn Sinh đề xuất xem xét đồng thời 3 nội dung: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và tiêu chuẩn chất lượng để phát triển các mô hình chăm sóc NCT chuyên nghiệp; khơi thông nguồn lực xã hội, khuyến khích tư nhân tham gia phát triển hạ tầng, cung ứng dịch vụ, kết nối giữa hệ thống y tế công lập và tư nhân; xây dựng cơ chế tài chính và bảo vệ an sinh bền vững (Bảo hiểm y tế tiếp tục là trụ cột quan trọng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp bảo hiểm bổ sung, chăm sóc dài hạn và tích lũy tài chính để người dân chủ động chuẩn bị cho tuổi già).