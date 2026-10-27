TP Hồ Chí Minh tìm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên AI

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh tham dự và phát biểu khai mạc tại thảo luận chuyên đề “Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị”.

Hợp tác để định hình động lực tăng trưởng mới

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” của diễn đàn phản ánh yêu cầu thực tiễn khi các chuỗi giá trị toàn cầu đang được tổ chức lại. Vấn đề đặt ra là liệu những động lực tăng trưởng của hai thập niên qua có còn đủ sức tạo dư địa phát triển cho hai thập niên tới.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, các cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh bài toán phát triển của một địa phương, mà còn mở ra không gian để các nền kinh tế cùng tìm lời giải cho những vấn đề lớn: tăng trưởng mới đến từ đâu, làm thế nào để cùng tạo ra tăng trưởng và những mô hình nào có thể chia sẻ, nhân rộng.

Trong bối cảnh AI mở ra phương thức sản xuất và quản trị mới, yêu cầu phát triển bền vững ngày càng tác động đến quyết định đầu tư, còn chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, các quốc gia và đô thị phải nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu và chất lượng nguồn nhân lực. Thách thức không chỉ là thích ứng mà còn phải chủ động định hình những động lực tăng trưởng mới.

Dẫn Báo cáo Tương lai Việc làm năm 2025 của WEF, ông Nguyễn Công Vinh cho biết, đến năm 2030, thế giới dự kiến tạo ra khoảng 170 triệu việc làm mới, mất đi 92 triệu việc làm và 39% kỹ năng của người lao động sẽ thay đổi hoặc trở nên lạc hậu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh.

Những dự báo này cho thấy lợi thế sẽ thuộc về các nền kinh tế có khả năng chuẩn bị nhanh về con người, thể chế và dữ liệu. Vì vậy, chính phủ, địa phương và doanh nghiệp cần chủ động xây dựng cách tiếp cận phù hợp với những thay đổi do AI và công nghệ mang lại.

Lãnh đạo thành phố nêu ba vấn đề cần được quan tâm: năng lực thích ứng ngày càng quyết định khả năng phát triển dài hạn trong môi trường nhiều bất định; không nền kinh tế nào có thể tự xây dựng đầy đủ mọi năng lực mà cần kết nối dữ liệu, công nghệ, vốn và nhân lực xuyên biên giới, liên ngành; đồng thời, các siêu đô thị đang trở thành những chủ thể ngày càng quan trọng trong hợp tác quốc tế, bên cạnh các quốc gia.

TP Hồ Chí Minh mong muốn diễn đàn trở thành không gian hình thành những khuôn khổ hợp tác, sáng kiến và quan hệ đối tác mới, với lợi ích được chia sẻ trong khu vực và rộng hơn. Thành phố kỳ vọng các đại biểu trao đổi thẳng thắn, đề xuất giải pháp cụ thể để những ý tưởng tại Diễn đàn có thể phát triển thành các dự án hợp tác trong tương lai.

Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu

Chuyên đề “Chuyển dịch mô hình kinh tế toàn cầu và kinh nghiệm tái cấu trúc nền kinh tế của các quốc gia và các siêu đô thị” gồm 5 phiên thảo luận, tập trung vào các chủ đề: định vị Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu; ESG và kinh tế tuần hoàn; ứng dụng AI và chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai ngành sản xuất; ứng dụng AI trong quản trị siêu đô thị và công nghiệp; năng lực chủ quyền AI.

Tại phiên “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”, các đại biểu tập trung phân tích sức hấp dẫn đầu tư của ASEAN, những rào cản đối với hội nhập khu vực và yêu cầu về hạ tầng, dữ liệu, nguồn nhân lực nhằm nâng cao giá trị gia tăng mà khu vực có thể giữ lại trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phiên thảo luận do ông Kyriakos Triantafyllidis - Giám đốc phụ trách Trung tâm Sản xuất Tiên tiến và Chuỗi Cung ứng của WEF, điều phối với sự tham gia của đại diện ABB tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Black Lake Technologies, Bộ Công Thương và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST).

Phiên thảo luận “Định vị lại Việt Nam và ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu ngày càng mang tính khu vực và ứng dụng công nghệ sâu rộng, ASEAN có cơ hội chuyển từ tập hợp các cơ sở sản xuất riêng lẻ thành hệ sinh thái sản xuất khu vực gắn kết, có sức chống chịu và sẵn sàng cho tương lai.

Các ý kiến tập trung làm rõ những rào cản thực tiễn đang cản trở hội nhập sâu hơn, từ góc nhìn của doanh nghiệp sản xuất và nhà cung cấp công nghệ. Trong đó, việc phát huy năng lực bổ trợ giữa các nền kinh tế, phát triển dữ liệu đáng tin cậy, hạ tầng kết nối và nguồn nhân lực được xem là những điều kiện quan trọng để tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hợp tác sản xuất.

Bên cạnh đó, vai trò của chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia và những sáng kiến nâng cao năng lực cho nhà cung cấp trong nước cũng được đặt ra. Đây là những hướng hợp tác có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, qua đó gia tăng giá trị giữ lại tại Việt Nam và ASEAN.

Những nội dung thảo luận cho thấy, quá trình tái cấu trúc kinh tế trong kỷ nguyên AI đòi hỏi sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, thể chế và hợp tác quốc tế. Đối với TP Hồ Chí Minh, việc chủ động kết nối các nguồn lực này sẽ góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu và tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới.