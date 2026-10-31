TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, ngày 31/10, các lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Ngày 31/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 625m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 tiếp tục được triển khai tại Khu B. Riêng ngày 31/10, các lực lượng phát hiện, quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ. Từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/10, đã tìm kiếm, quy tập được 148 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, công tác tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 879 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 846 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao.

Song song với công tác tìm kiếm, quy tập tại thực địa, TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện dữ liệu thông tin liệt sĩ, tìm kiếm thân nhân và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khai thác hồ sơ, tư liệu lịch sử, thông tin từ nhân chứng và gia đình liệt sĩ, từng bước mở rộng cơ hội xác định danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập, Thành phố đặt mục tiêu không bỏ sót thông tin, không để những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước bị lãng quên; qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng tìm lại người thân của các gia đình liệt sĩ.