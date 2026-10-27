TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu, khám sức khỏe miễn phí cho mọi người dân

Đội khám lưu động thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức khám sức khỏe cho người dân xã Châu Pha (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, tính đến ngày 26/10/2026, toàn Thành phố đã có 6,65 triệu người được khám sức khỏe. Trong đó, nhóm học sinh tiếp tục ghi nhận tỷ lệ được khám cao, nhóm người lao động và sinh viên tiếp tục được tập trung triển khai. Số người được khám ghi nhận hằng tuần có xu hướng giảm so với giai đoạn cao điểm vào tháng 8/2026.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ngành y tế TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường theo dõi kết quả, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những người chưa được khám, qua đó có giải pháp tổ chức phù hợp với từng nhóm dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Y tế sẽ bổ sung công bố tỷ lệ khám sức khỏe đối với nhóm dân cư cư trú trên địa bàn thuộc diện được ngân sách Nhà nước chi trả. Chỉ số này không bao gồm người lao động chính thức được người sử dụng lao động chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Trước đây, tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn được tính trên tổng dân số của từng xã, phường, đặc khu, bao gồm cả những người đã được khám thông qua cơ quan, doanh nghiệp và các hình thức khác. Cách tính này phản ánh mức độ bao phủ chung, nhưng chưa thể hiện đầy đủ kết quả tổ chức khám miễn phí cho nhóm dân cư thuộc trách nhiệm của địa phương.

Vì vậy, Sở Y tế Thành phố đồng thời theo dõi hai chỉ số, gồm tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn trên tổng dân số và tỷ lệ khám trong nhóm dân cư thuộc diện được ngân sách Nhà nước chi trả. Hai chỉ số có phạm vi tính khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau, giúp địa phương đánh giá sát hơn tiến độ triển khai và xác định nhóm người dân cần tiếp tục vận động, tổ chức khám.

Số liệu bước đầu cho thấy một số địa phương trên địa bàn Thành phố đạt kết quả tích cực trong tổ chức khám sức khỏe miễn phí. Xã Bình Chánh và xã Hưng Long cùng đạt tỷ lệ 95%; xã Hòa Hiệp đạt 93%; xã Tân Vĩnh Lộc đạt 85%; xã Bàu Bàng đạt 83%; xã An Long đạt 82% và xã Xuân Thới Sơn đạt 81%.

Sự khác biệt giữa hai chỉ số cũng cho thấy việc đánh giá riêng nhóm được ngân sách Nhà nước chi trả có ý nghĩa thiết thực. Tại xã Bình Chánh, tỷ lệ khám sức khỏe cộng dồn trên tổng dân số đạt 76,8%, trong khi tỷ lệ khám miễn phí trong nhóm thuộc diện ngân sách chi trả đạt 95%. Hai tỷ lệ tương ứng tại xã Hưng Long là 76,2% và 95%; xã Hòa Hiệp là 65,1% và 93%.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương trên địa bàn Thành phố vẫn cần đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân. Hiện còn 120 xã, phường, đặc khu chưa báo cáo đầy đủ số liệu dân cư thuộc diện được ngân sách Nhà nước chi trả và kết quả khám sức khỏe miễn phí cho nhóm này. Do đó, số liệu bước đầu chưa đủ để đánh giá toàn diện tiến độ giữa các địa phương.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm thống nhất cách xác định đối tượng, chính xác số người thuộc diện được khám miễn phí, số đã khám và số chưa được khám. Việc hoàn thiện dữ liệu sẽ giúp nhận diện những địa bàn còn khó khăn, từ đó có phương án hỗ trợ và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Theo Sở Y tế, trong thời gian tới, các địa phương cần phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh duy trì tổ chức khám sức khỏe miễn phí, ưu tiên người chưa được khám, người khó tiếp cận dịch vụ và các nhóm đối tượng mới được Thành phố chấp thuận mở rộng. Cùng với đó, ngành y tế tiếp tục khuyến khích người dân đã khám sức khỏe trong năm 2026 chủ động khai báo qua Ứng dụng công dân số, đồng thời rà soát, chuẩn hóa kết quả khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử.