TP. Hồ Chí Minh: Tiệp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 15 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 15 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 69 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 17 hài cốt có di vật kèm theo.

Đây là kết quả tìm kiếm trong đợt 2, được triển khai sau khi thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập trong đợt 1.

Riêng ngày 21/10, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại khu B.

Trong ngày, các lực lượng xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải tải trọng 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng đã xử lý hơn 550m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 800 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 324 hài cốt có di vật kèm theo.

Cụ thể, 767 hài cốt được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Trước đó, ngày 14/10, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, sau đó đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh.

Sau lễ truy điệu, an táng, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm tại công viên, tập trung mở rộng phạm vi quy tập tại khu B trong đợt 2.

Theo Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.