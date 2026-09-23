TP Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, nguy cơ ngập gia tăng do triều cường

Người dân di chuyển qua đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh bị ngập do cơn mưa chiều 23/9.

Trong bối cảnh nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa lớn liên tiếp những ngày qua, mưa kéo dài kết hợp kỳ triều cường đang lên làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị và ven sông, kênh rạch.

Theo bản tin dự báo mưa lớn trên khu vực TP Hồ Chí Minh mới nhất chiều 23/9 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tiếp tục duy trì trên địa bàn Thành phố. Trong đợt mưa từ ngày 23-25/9, tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Các khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh và Tân Thuận được dự báo có lượng mưa khoảng 70-120 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn và Nhà Bè khoảng 80-130 mm. Mưa lớn còn duy trì trong ngày 25/9; từ ngày 25-26/9, lượng mưa dự báo khoảng 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn tiếp tục diễn biến trên diện rộng. Hình thế gây mưa chủ yếu do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh, kết hợp vùng hội tụ trên biển di chuyển về phía đất liền Nam Bộ; gió mùa Tây Nam duy trì cường độ yếu đến trung bình. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Mưa ngập trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Thạnh, chiều 23/9.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin, mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng Tám (Âm lịch). Đến 7 giờ ngày 23/9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm trên sông Sài Gòn đều dưới báo động 1; riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức dưới báo động 2 là 0,03 m, tương ứng 1,47 m. Theo dự báo, mực nước tiếp tục lên và đến ngày 27/9, đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm Phú An, Nhà Bè và Thủ Dầu Một ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,19 m.

Cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Từ trưa đến chiều 23/9, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh. Tại khu vực trung tâm, khoảng 12 giờ 30 phút, nước bắt đầu dâng trên một số tuyến đường. Đến khoảng 13 giờ, các tuyến Pasteur, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn, Bùi Viện… xuất hiện nhiều đoạn ngập. Nước dâng nhanh sau mưa khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, một số xe máy gặp khó khăn khi qua những đoạn nước sâu.

Các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh qua khu vực Bến xe Miền Đông và Quốc lộ 13 hướng về phường Thuận An, ngập do mưa lớn chiều 23/9.

Ở một số đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh qua khu vực Bến xe Miền Đông cũ và Quốc lộ 13 hướng về các phường Thuận An, Thủ Dầu Một cũng ghi nhận tình trạng ngập nước. Dòng phương tiện qua các đoạn ngập di chuyển chậm, nhiều người phải dừng lại chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để tiếp tục hành trình.

Anh Lê Văn Đông, làm nghề giao hàng, cho biết: “Tôi đang có đơn hàng khá gấp cần giao đến khu vực phường Thuận An nhưng mưa lớn và nước ngập khiến tôi phải dừng lại vì sẽ nguy hiểm nếu đi tiếp, hàng hóa lại cồng kềnh. Đành phải chờ mưa giảm, nước rút bớt mới tiếp tục, tôi cũng phải báo khách hàng để họ thông cảm và chờ thêm”.

Các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh qua khu vực Bến xe Miền Đông và Quốc lộ 13 hướng về phường Thuận An, ngập do mưa lớn chiều 23/9.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa lớn còn tiếp diễn tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ, trong khi đỉnh triều trên sông Sài Gòn dự báo xuất hiện vào ngày 27/9. Mưa kéo dài, lượng nước tích tụ sau nhiều đợt mưa cùng mực nước sông, kênh rạch dâng cao có thể làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ, nhất là tại các tuyến đường thấp, khu vực ven sông, kênh rạch và những nơi khả năng thoát nước chậm.