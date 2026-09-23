TP Hồ Chí Minh tiếp tục mưa lớn, đề phòng lốc và sét

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua (tính đến tối 22/9), TP Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ghi nhận tại Nhà Bè đạt 132 mm, Bình Chánh 117,4 mm, Cát Lái 113 mm, Cần Giờ 112,6 mm và Tam Thôn Hiệp 1 đạt 96 mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 23/9 đến 25/9, TP Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong đó, các khu vực Bàu Bàng, Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo được dự báo có lượng mưa 100 - 150 mm; Cần Giờ 90 - 150 mm; Phú Giáo 80 - 150 mm; Dĩ An 100 - 140 mm. Tại Củ Chi, Thuận An và Thủ Dầu Một, lượng mưa dự báo đạt 90 - 140 mm.

Các khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh và Tân Thuận có lượng mưa 70 - 120 mm. Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn và Nhà Bè được dự báo có lượng mưa 80 - 130 mm.

Mưa lớn tiếp tục duy trì trong ngày 25/9. Từ ngày 25/9 đến 26/9, lượng mưa dự báo khoảng 30 - 60 mm, có nơi trên 70 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Bản đồ dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị tính mm. Nguồn: Đài KTTV NB.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ đang hoạt động mạnh, trong khi vùng hội tụ trên biển di chuyển về phía đất liền Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình.

Trong ngày 23/9, nhiệt độ cao nhất tại các điểm dự báo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh phổ biến 30 - 31 độ C, riêng Côn Đảo 29 độ C; nhiệt độ thấp nhất trong đêm ở mức 24 - 25 độ C. Với nền nhiệt này, mưa có thể mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn, nhất là về chiều tối và ban đêm.

Theo dữ liệu từ hệ thống IQAir (Thụy Sĩ), chỉ số chất lượng không khí AQI⁺ theo thang đo của Mỹ tại TP Hồ Chí Minh dao động từ 44 - 68, cho thấy chất lượng không khí ở mức tốt đến trung bình.

Đối với đợt mưa lớn tại TP Hồ Chí Minh, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đồng thời cần đề phòng lũ trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn đồi, dốc cao.