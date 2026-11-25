Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Riêng trong ngày 25/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 25/11, Đợt 2 đã tìm kiếm, quy tập được 401 bộ hài cốt liệt sĩ đơn lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính chung cả 2 đợt tìm kiếm, từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.132 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 1.099 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B. Riêng Đợt 1 đã hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Việc tìm kiếm, quy tập được triển khai với sự tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ và sự thận trọng trong từng khâu thực hiện

Việc tìm kiếm, quy tập tại Khu B tiếp tục được triển khai với sự tập trung cao độ, bảo đảm tiến độ và sự thận trọng trong từng khâu thực hiện. Hơn 630m³ đất được xử lý trong ngày 25/11 cùng việc huy động các phương tiện cơ giới cho thấy nỗ lực duy trì hoạt động tìm kiếm liên tục, tranh thủ thời gian để đạt kết quả cao nhất.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương

Bên cạnh số lượng hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập, những di vật tìm thấy cùng hài cốt có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác minh, thu thập thông tin phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Mỗi di vật đều có thể cung cấp thêm manh mối, góp phần làm rõ thông tin về những người đã hy sinh, tạo cơ sở để kết nối với thân nhân, gia đình.

Đến nay, với 1.132 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy qua hai đợt. Đây là thành quả của quá trình tổ chức tìm kiếm bền bỉ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng qua hai đợt đã phát hiện 1.132 hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ, để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, ghi nhớ.