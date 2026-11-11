TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tính đến hết ngày 11/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính đến hết ngày 11/11, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó, đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630m³ đất

Ở đợt 2, bắt đầu từ ngày 15/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Riêng trong ngày 11/11, đã phát hiện, quy tập thêm 2 bộ hài cốt liệt sĩ. Lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 11/11, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 281 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 64 bộ kèm theo di vật.

Luỹ kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.012 bộ, trong đó có 371 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 979 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Đồng bộ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 11/11, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.012 bộ

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thông qua chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Theo thông tin từ Công an TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 12 - 17/11, Thành phố triển khai đợt 2 chương trình thu nhận mẫu ADN cho 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

Việc thu nhận mẫu được tổ chức tại 3 địa điểm, gồm: Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, Hội trường UBND phường Bà Rịa, Hội trường UBND phường Phú Nhuận.

Từng chiếc thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm các anh hùng liệt sĩ được phủ lá Quốc kỳ đỏ thắm. Ảnh: Hoa Lê

Đối tượng ưu tiên thu nhận mẫu trong đợt này là thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại, gồm mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ và những người thân thuộc các nhánh quan hệ huyết thống bên ngoại theo hướng dẫn chuyên môn. Mỗi liệt sĩ được đăng ký tối đa 2 thân nhân. Việc thu nhận mẫu được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm quy trình chuyên môn, an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, có hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể trực tiếp đến địa điểm thu mẫu, Công an Thành phố bố trí thêm 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà để thu nhận mẫu ADN. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận sẽ được đưa vào xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh với mẫu ADN từ các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được quy tập, an táng tại các nghĩa trang trên cả nước.