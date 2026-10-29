TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục huy động nguồn lực, ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Năm 2026, Ban Chỉ đạo thành phố đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; kịp thời kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ sát thực tiễn. Thành phố thành lập 15 tổ với 99 đội thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều hành, tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu, số hóa dữ liệu, khai quật, vận chuyển và bảo đảm phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS thành phố phát biểu.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến hết ngày 28-10, TP Hồ Chí Minh đã quy tập 857 HCLS, đạt hơn 4,2 lần chỉ tiêu được giao. Trong đó, tại Công viên Lê Thị Riêng quy tập 852 HCLS; tại xã Thường Tân quy tập 5 HCLS.

Công tác lấy mẫu HCLS phục vụ giám định ADN được triển khai khẩn trương. Sau khi tổ chức làm trước, rút kinh nghiệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh (phường Long Bình), thành phố huy động 432 người lấy mẫu đồng loạt tại 18 nghĩa trang liệt sĩ, hoàn thành trước thời hạn. Toàn bộ 9.875 mộ liệt sĩ chưa có thông tin đã được lấy mẫu, trong đó hơn 7.000 mộ có mẫu đủ điều kiện giám định ADN.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố phát biểu.

Thành phố đã vận chuyển 7.113 mẫu sinh phẩm HCLS bằng máy bay quân sự ra Hà Nội, bàn giao cho các đơn vị chuyên môn giám định ADN. Cùng với đó, Công an thành phố đã thu nhận 1.843 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; dự kiến tiếp tục thu nhận khoảng 5.000 trường hợp trong tháng 11-2026, phục vụ đối khớp, xác định danh tính HCLS.

Trong hợp tác quốc tế, Ban Chỉ đạo thành phố đã trao đổi thông tin, kỷ vật với Đại học Texas Tech (Hoa Kỳ); làm việc với các đoàn công tác Hoa Kỳ, Australia; tiếp nhận, xử lý nhiều nguồn hồ sơ có giá trị liên quan đến 16 địa điểm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị củng cố lực lượng, phân công rõ trách nhiệm, xử lý đầy đủ từng nguồn tin. Đối với những địa điểm chưa đủ căn cứ, cần tiếp tục khảo sát, tìm nhân chứng, đối chiếu hồ sơ.

Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với địa phương, cơ quan báo chí vận động nhân dân cung cấp tư liệu. Công tác tuyên truyền cần kết hợp trực tiếp tại cộng đồng với các nền tảng số, làm rõ nội dung cần tìm kiếm; đồng thời khai thác hiệu quả tư liệu tiếp nhận qua các kênh đối ngoại.

Các nhân chứng lịch sử tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, là đợt tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, song nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS phải được duy trì thường xuyên, kiên trì. Đáp lại niềm tin của nhân dân và thân nhân liệt sĩ, các cơ quan cần làm việc kỹ lưỡng, không bỏ sót thông tin có thể hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính HCLS.

Năm 2027 và giai đoạn 2 của Chiến dịch, thành phố tiếp tục rà soát các nguồn thông tin mới tiếp nhận, tổ chức xác minh, kết luận, xây dựng kế hoạch tìm kiếm đối với những nguồn tin đủ cơ sở. Trong đó, ưu tiên đào thăm dò, tìm kiếm tại 16 địa điểm; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng và các khu vực có tư liệu như Sở Hội, sân bay Tân Sơn Nhất, Bình Ba…

Trao Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Với phương châm “Còn thông tin là còn tổ chức xác minh, còn khả năng là còn nỗ lực tìm kiếm”, thành phố tập trung huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn tìm kiếm, quy tập với xác định danh tính HCLS. Đồng thời, tiếp tục thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phối hợp giám định, đối khớp ADN; hoàn thiện hồ sơ, cơ sở dữ liệu nghĩa trang, mộ liệt sĩ, hướng tới mục tiêu tìm được hài cốt và trả lại tên cho liệt sĩ.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đã được nhận Bằng khen của UBND TP Hồ Chí Minh. Báo Quân đội nhân dân có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam do đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: MINH PHƯƠNG

Đoàn đại biểu thắp hương tại nhà quàn HCLS. Ảnh: MINH PHƯƠNG

Đồng chí Rogelio Polanco Fuentes trao bức chân dung lãnh tụ Cuba Fidel Castro tặng Đội K74, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời tìm hiểu quá trình khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS tại công viên.