TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Đông Hòa tuyên truyền, kêu gọi người dân bảo vệ môi trường, tham gia "Ngày hội số". Ảnh: Quang Phương

Theo đó, tại Kế hoạch số 619/KH-UBND, UBND TP. Hồ Chí Minh cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV và Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Thành ủy bằng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

TP. Hồ Chí Minh quán triệt việc thực hiện kế hoạch theo nguyên tắc 6 rõ: “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát”. Kết quả thực hiện kế hoạch sẽ là thước đo trực tiếp để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân người đứng đầu.

Kế hoạch của UBND thành phố vạch rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chiến lược: Quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo: Các cấp, các ngành phải tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, khẩn trương bổ sung nhiệm vụ vào chương trình công tác cụ thể.

TP. Hồ Chí Minh triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, điều hành: Chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý theo quy trình sang quản trị theo kết quả, sản phẩm và chất lượng phục vụ; kiên quyết xử lý tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và phân cấp theo hướng tập trung phân cấp sâu rộng trong các lĩnh vực trọng điểm như quản lý đô thị, đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thành phố sẽ kiện toàn bộ máy hành chính: Rà soát, sắp xếp lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh tự chủ và xã hội hóa các dịch vụ công không thiết yếu. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn “Đúng cơ cấu - đủ năng lực - giỏi thực thi - quản trị hiện đại - trách nhiệm cao”; nâng cao năng lực thực thi của cán bộ cấp xã và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm.

Phường Thủ Đức tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ số. Ảnh: Quang Phương

Ngoài ra, kế hoạch cũng đưa ra nhóm nhiệm vụ, giải pháp “Đổi mới kiểm tra, giám sát”: Áp dụng nguyên tắc giao quyền đến đâu, trách nhiệm giải trình đến đó; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả đầu ra. Thành phố sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng trụ sở, nhà đất dôi dư sau sắp xếp; thực hiện số hóa và quản lý tập trung các nguồn hồ sơ tài liệu.

Đặc biệt, kế hoạch cũng sẽ tập trung lấy chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) làm phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu; xây dựng cơ chế giám sát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố, bảo đảm các hệ thống thông tin, nền tảng số hoạt động an toàn, thông suốt.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; đồng thời đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo toàn thành phố.

UBND các xã, phường, đặc khu chủ động xây dựng kế hoạch riêng tại địa phương, bảo đảm vận hành ổn định và không làm nghẽn dòng chảy giải quyết hồ sơ của người dân.