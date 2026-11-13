TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại phường Bình Cơ

Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ

Trong nỗ lực đó, việc rà soát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có căn cứ về nơi hy sinh, an táng liệt sĩ đang được các lực lượng tập trung triển khai. Ngày 13/11, đoàn công tác Quân khu 7 do Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ.

Từ ngày 5/11, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND phường Bình Cơ và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su H12, H13 thuộc Đội sản xuất Hội Nghĩa.

Công tác tìm kiếm được tiến hành trên cơ sở thông tin tài liệu trận đánh, tọa độ do ông Glenn Hines, cựu quân nhân Úc, đại diện Tổ chức Hàn gắn vết thương chiến tranh cung cấp, kết hợp với kết quả đối chiếu thực địa của các chuyên gia

Đến nay, lực lượng đã đào thăm dò tại 3 vị trí với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Tại vị trí 1, nơi dự kiến có hố chôn khoảng 20 liệt sĩ, lực lượng đã đào 2 luồng sâu từ 1,8-2m nhưng chưa phát hiện hài cốt. Hai vị trí còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm thăm hỏi, động viên Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Sở Hội, Khu phố 4, phường Bình Cơ

Trước đó, trong đợt đào thăm dò từ ngày 17 - 28/7, lực lượng đã đào 20 đường tại các tọa độ lân cận nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tại buổi làm việc, đại diện Đội K74 báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn trong quá trình đào tìm cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đất nhằm bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Đội K74 cùng các lực lượng tham gia, Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và chính xác.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các lực lượng tiếp tục bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và địa phương để xác minh thông tin, đẩy nhanh tiến độ đào tìm tại các vị trí còn lại; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Quy tập 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 13/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B

Trong khi đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục ghi nhận những kết quả cụ thể. Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, riêng ngày 13/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 371 bộ có di vật kèm theo. Cụ thể, 985 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Từ ngày 23/6 đến hết ngày 13/11, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 1.018 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tổng số 1.018 hài cốt liệt sĩ được quy tập qua 2 đợt tìm kiếm. Trong đó, Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Đợt 2, triển khai từ ngày 15/10 đến hết ngày 13/11, đã quy tập được 287 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 64 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Những kết quả đạt được thể hiện nỗ lực, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của các lực lượng đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.