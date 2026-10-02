TP Hồ Chí Minh tiếp tục chịu ảnh hưởng mưa dông, lốc sét nguy hiểm

Người dân TP Hồ Chí Minh di chuyển trong điều kiện ngập nước do mưa lớn chiều tối ngày 1/10/2026. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo cảnh báo lúc 13 giờ 55 phút ngày 2/10 của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi ảnh radar thời tiết, mây dông đang phát triển tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tại TP Hồ Chí Minh, mưa dông đã xuất hiện ở các phường Tân Thành, Phú Mỹ và các xã Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Trừ Văn Thố, Châu Đức, Bình Giã, Hòa Hiệp, Kim Long, Ngãi Giao, Xuân Sơn cùng một số khu vực lân cận.

Đặc biệt, các đám mây dông từ khu vực Đồng Nai đang di chuyển dần về phía TP. Hồ Chí Minh, có khả năng gây mưa rào và dông trong những giờ tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong chiều nay, mưa dông được dự báo tiếp tục tại các khu vực đang có mưa, sau đó mở rộng sang một số địa phương thuộc Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định ngày 2/10, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, một số nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, mưa có khả năng tập trung từ chiều, sau 15 giờ; khu vực phía Bắc miền Đông, gồm Lâm Đồng, phía Bắc Đồng Nai và khu vực trung tâm, phía Bắc TP. Hồ Chí Minh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Khu vực ven biển miền Tây, Cần Thơ và Cà Mau cũng được cảnh báo có mưa.

Diễn biến mưa trong những ngày qua cho thấy thời tiết Nam Bộ đang xuất hiện các đợt mưa dông liên tiếp. Từ đêm 29 đến sáng 30/9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn; trong đó, Lê Minh Xuân 168,2 mm, Thủ Dầu Một 100 mm, Bình Chánh 81,4 mm, Thuận An 81,8 mm và Bến Cát 74 mm. Chiều tối 30/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại TP. Hồ Chí Minh, kết hợp với triều cường khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Ngày 1/10, mưa lớn kèm dông, sấm sét tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực TP. Hồ Chí Minh, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng giao thông trong giờ cao điểm. Một số tuyến đường có thời điểm nước ngập sâu, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng mưa dông những ngày qua liên quan đến nhiễu động gió Đông trên cao. Gió từ biển đưa ẩm vào đất liền, kết hợp với nền nhiệt cao trong ngày tạo điều kiện cho các đám mây đối lưu phát triển mạnh.

Các chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh mưa dông còn tiếp diễn, người dân, nhất là tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết, chủ động phương án đi lại và bảo vệ tài sản. Khi xảy ra dông sét, cần hạn chế di chuyển tại khu vực trống trải, tránh trú dưới cây xanh, gần biển quảng cáo, công trình tạm; người tham gia giao thông cần đề phòng ngập nước, gió giật và giảm tầm nhìn khi mưa lớn.