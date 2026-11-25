Cử tri ngành Y tế TP Hồ Chí Minh phản ánh, kiến nghị những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại hội nghị tiếp xúc chuyên đề sáng ngày 25/11/2026. (ảnh: Cổng TTĐT HĐNDTP)

Sáng 25/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành Y tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị được thực hiện theo Kế hoạch số 1102/KH-HĐND ngày 29/10/2026 của Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh, nhằm lắng nghe tâm tư, phản ánh và kiến nghị của đội ngũ đang trực tiếp làm việc trong hệ thống y tế thành phố.

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội nghị 272, đường Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa; kết nối với điểm cầu tại Hội trường phường Bà Rịa và Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh cơ sở 2, phường Thủ Dầu Một.

Gần 1.000 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập trên địa bàn tham dự hội nghị.

Chủ tọa tại điểm cầu trung tâm gồm: ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Hội nghị còn có đại diện Đảng ủy ngành Y tế, các ban của HĐND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố và UBND các phường, xã, đặc khu.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng trình bày khái quát tình hình hoạt động, kết quả đạt được, những khó khăn, điểm nghẽn và định hướng xử lý của hệ thống y tế TP Hồ Chí Minh.

Trước thời điểm diễn ra hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã tổng hợp 51 ý kiến của cử tri ngành Y tế. Trong phiên thảo luận, cử tri tại cả 3 điểm cầu tiếp tục phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác.

Các ý kiến tập trung vào 8 nhóm vấn đề, gồm: chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế; hoạt động khám, chữa bệnh; tài chính; bảo hiểm y tế; mua sắm; y tế cơ sở; y tế dự phòng và chuyển đổi số.

Đại diện Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan liên quan đã trao đổi, giải trình, tiếp thu ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Việc giải trình được gắn với xác định nội dung cam kết, thời hạn và đầu mối thực hiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan chủ trì xác định đơn vị có trách nhiệm giải quyết và hướng chuyển kiến nghị. Những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu được ghi nhận, chưa đưa ra cam kết khi chưa có đủ cơ sở.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Nhân định hướng công tác theo dõi, đôn đốc giải quyết các nội dung liên quan được đề cập. Toàn bộ ý kiến tại 3 điểm cầu sẽ được tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi kết quả xử lý theo quy định.