TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh, phần lớn công dân trong đợt tiếp nhận này trước khi xuất cảnh cư trú tại thành phố. Trong thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ, họ đã vi phạm pháp luật nước sở tại, không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp, nên bị áp dụng biện pháp trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam theo quy định.

Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận 22 công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất về nước.

Thực tế cho thấy, nhiều công dân sau khi trở về phải đối mặt với không ít khó khăn: thiếu giấy tờ tùy thân, mất liên lạc với người thân, chưa có nơi cư trú ổn định, gặp trở ngại trong tìm việc làm và hòa nhập xã hội, cùng với những áp lực về tâm lý.

Hiểu rõ điều đó, Công an thành phố đã rà soát, đánh giá cụ thể hoàn cảnh từng trường hợp để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đối với những công dân không có nơi cư trú rõ ràng, không có điều kiện tự giải quyết chỗ ở, không có người bảo lãnh, Tổ công tác phối hợp với UBND cấp xã, Công an địa phương và Sở Y tế đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố để được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Các công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất được đưa về trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoàn tất các thủ tục...

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công dân gặp hoàn cảnh khó khăn khi trở về quê hương.

Qua công tác tiếp nhận, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước sở tại. Tuyệt đối không tham gia xuất, nhập cảnh trái phép, cư trú hoặc lao động “chui”, không sử dụng giấy tờ giả và không tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.

Những hành vi này không chỉ khiến cá nhân đối mặt nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, cấm nhập cảnh dài hạn hoặc vĩnh viễn, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác tiếp nhận được triển khai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật...

Song song với việc tiếp nhận và hỗ trợ công dân hòa nhập, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú trái phép, cũng như hành vi lợi dụng hoạt động trao trả, trục xuất để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Công an TP Hồ Chí Minh mong muốn người dân và cộng đồng mạng có cái nhìn cảm thông, chia sẻ với những công dân trở về, tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Mỗi công dân khi sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam văn minh – trách nhiệm – tôn trọng pháp luật trong mắt bạn bè quốc tế.