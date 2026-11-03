TP. Hồ Chí Minh: Tích hợp tổng đài khẩn cấp: 113, 114, 115 thành Tổng đài 113

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch tích hợp 3 tổng đài khẩn cấp: 113, 114, 115 thành Tổng đài 113

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 7292/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 và tổ chức hệ thống thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp thành Trung tâm Tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp” trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch trên nhằm thực hiện Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nội dung trên. Mục tiêu chính của kế hoạch là xây dựng một hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bản đồ số để nâng cao năng lực phản ứng nhanh, rút ngắn thời gian cứu hộ và bảo vệ tối đa tính mạng, tài sản của người dân.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành số dịch vụ khẩn cấp 113 sử dụng chung thống nhất (gọi tắt: Tổng đài 113).

Trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân gọi đến các số 114, 115 vẫn sẽ được hệ thống tự động định tuyến về đầu số 113 để đảm bảo thông tin thông suốt

Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến năm 2027): Hoàn thành tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành số 113, đặt hệ thống tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố. Trong năm 2026, các đơn vị sẽ tập trung rà soát văn bản pháp lý, bố trí nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.

Giai đoạn 2 (năm 2027 - 2028): Sau 6 tháng đến 1 năm vận hành thử nghiệm, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá để chính thức thành lập Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp (Trung tâm 113) theo quy định của Bộ Công an.

Tổng đài 113 mới sẽ hoạt động theo mô hình quản trị tập trung, liên thông liên ngành và không làm phát sinh thêm biên chế. Cán bộ chiến sĩ Công an và nhân viên y tế sẽ cùng phối hợp trực tổng đài. Khi có cuộc gọi đến, hệ thống công nghệ cùng sự hỗ trợ của AI sẽ định vị vị trí người gọi theo thời gian thực. Nếu tin báo liên quan đến an ninh trật tự hoặc cháy nổ, lực lượng Công an sẽ xử lý. Trường hợp liên quan đến y tế, cán bộ y tế trực tổng đài sẽ căn cứ vào bản đồ số để chuyển cuộc gọi trực tiếp đến cơ sở y tế đủ điều kiện gần nhất nhằm tối ưu hóa thời gian cấp cứu.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuyển tiếp khi chưa hoàn thiện kỹ thuật, người dân gọi đến các số 114, 115 vẫn sẽ được hệ thống tự động định tuyến về đầu số 113 để đảm bảo thông tin thông suốt.