TP Hồ Chí Minh tích hợp lộ trình xe buýt, Metro lên VNeID

Theo đại diện PC06, VNeID hiện cung cấp 42 nhóm thủ tục, tiện ích thiết yếu, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, nhận lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản an sinh xã hội.

Các tính năng nổi bật được tích hợp trên nền tảng giao thông tập trung VNeID. Ảnh: PC06.

Ứng dụng còn tích hợp nhiều tiện ích như sổ đỏ điện tử, sổ sức khỏe điện tử, học bạ, bằng cấp, thông tin đăng kiểm phương tiện và chữ ký số cá nhân. Người dân cũng có thể đánh giá chất lượng phục vụ hành chính công, phản ánh lừa đảo trực tuyến, tố giác tin giả và tra cứu thông tin truy nã.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân chủ động cập nhật thông tin cá nhân, bảo đảm dữ liệu chính xác. Người chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cần đăng ký để sử dụng đầy đủ các tiện ích trên VNeID.