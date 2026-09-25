TP Hồ Chí Minh tích cực sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo phương án sắp xếp, tổ chức lại, thành phố có 19 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp công lập, tổng cộng 36 trường. Ngày 21/9, UBND thành phố đã ban hành các quyết định tổ chức lại 12 trường cao đẳng và 6 trường cao đẳng được giữ nguyên. Ngoài ra, thành phố đang chờ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào Trường Đại học Sài Gòn.

6 trường giữ nguyên gồm: Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được định hướng phát triển thành trung tâm quốc gia về đào tạo.

Với các cơ sở còn lại, thành phố thực hiện nhiều hình thức tổ chức lại, chủ yếu theo hướng sáp nhập các trường trung cấp vào trường cao đẳng có cùng hoặc gần ngành đào tạo, qua đó giảm số đầu mối nhưng vẫn duy trì cơ sở đào tạo và hoạt động phục vụ người học.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thành Trường Cao đẳng Y tế TP Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Nghề TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung. Trường Cao đẳng Kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12, sau đó tổ chức lại thành Trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

Một số trường khác cũng được tổ chức lại theo mô hình tương tự. Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn tiếp nhận Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ tiếp nhận Trường Trung cấp Bách Nghệ TP Hồ Chí Minh và Trường Trung cấp nghề Củ Chi, thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức tiếp nhận Trường Trung cấp Đông Sài Gòn, thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải tiếp nhận Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bà Rịa - Vũng Tàu, thành Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Thủ Thiêm - TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, thành Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Giờ học thực hành của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với khối trung cấp, thành phố hợp nhất Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP Hồ Chí Minh, Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh trực thuộc Sở GD&ĐT.

Theo phương án, mạng lưới sau sắp xếp còn 18 trường, gồm 17 trường cao đẳng và một trường trung cấp, giảm 18 trường so với trước, tương ứng 50%. Hai trường trung cấp do doanh nghiệp quản lý là Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco không thuộc diện sắp xếp theo kế hoạch.

TP Hồ Chí Minh cũng đang sắp xếp mạng lưới các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Thành phố đã tổ chức lại 41 trung tâm, còn 26 đơn vị; trong đó dự kiến 22 đơn vị tiếp tục hoạt động theo mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 4 đơn vị chuyển đổi thành trường trung học nghề. Thành phố đang chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về mô hình trường trung học nghề.

Thành phố dự kiến phát triển 16 trường thành trường cao đẳng chất lượng cao. Trong đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được định hướng phát triển thành trung tâm quốc gia về đào tạo.

4 trường được định hướng phát triển thành trung tâm vùng về đào tạo gồm: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải và Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh được thành phố định hướng phát triển thành trung tâm vùng về đào tạo.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến đầu tư các nhóm ngành trọng điểm tại 7 trường, tập trung vào kinh tế, kiến trúc - xây dựng, điện tử - viễn thông, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và dịch vụ du lịch.

Việc lựa chọn nhóm ngành được đặt trong mối liên hệ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nhân lực của thành phố. Đây cũng là hướng để các trường nghề chuyển từ đào tạo dàn trải sang tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực đang cần nhân lực kỹ thuật.

Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cho rằng, quá trình sắp xếp sẽ làm thay đổi vị trí, vai trò và tính chất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các trường cần chủ động tham mưu với địa phương về vị trí, quy mô và hướng phát triển sau sắp xếp, nhất là đối với các ngành kinh tế và chương trình, dự án trọng điểm.