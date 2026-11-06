TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện giai đoạn 2 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (UBND TP. Hồ Chí Minh) vừa ban hành Kế hoạch số 611/KH-BCĐ về tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ (giai đoạn 2) tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng (Khu B và phía sau Nhà Truyền thống trong công viên).

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các vị trí đã khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm; thực hiện ngay công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ; sớm đưa các anh trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tìm kiếm, quy tập theo hình thức “cuốn chiếu”, ưu tiên các khu vực vị trí thuận lợi làm trước, khu vực phức tạp triển khai sau. Thực hiện theo phương châm: “Chắc đến đâu làm đến đó, dễ làm trước, khó làm sau, thận trọng, tỉ mỉ”. Cụ thể: Công tác bảo đảm an toàn: Trước khi đưa phương tiện, kỹ thuật vào khu vực, tiến hành rà phá vật liệu nổ toàn bộ bề mặt và chiều sâu nghi vấn, cắm biển báo an toàn.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất

Lực lượng chức năng sẽ sử dụng máy xúc cơ giới tiến hành bóc tách lớp bê tông trên bề đất mặt, diện tích đào tìm với độ sâu từ 40cm đến 50cm, chiều rộng 3m, theo chiều dọc. Khi đến độ sâu tiệm cận tầng đất nguyên thổ hoặc có dấu hiệu thay đổi địa tầng, lực lượng quy tập tiến hành đào thủ công tỉ mỉ bằng xẻng, cuốc nhỏ và bay xây. Thực hiện bóc tách đất theo từng lớp mỏng từ 10cm đến 15cm, sàng lọc kỹ lưỡng từng tấc đất để tìm kiếm các mảnh di vật và hài cốt liệt sĩ.

Cũng theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2 vào tháng 11/2026.

Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hiện trường; chủ trì tổ chức khảo sát thực địa mở rộng phạm vi tìm kiếm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định vị trí, quy mô, số lượng liệt sĩ tại các rãnh mộ mới; lập hồ sơ hiện trường, biên bản khai quật, sơ đồ vị trí, hồ sơ di vật, mẫu sinh phẩm và các tài liệu chuyên môn phục vụ công tác xác minh, kết luận và xác định danh tính liệt sĩ…

Ban Chỉ đạo đề nghị Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phối hợp, phân công cán bộ, hỗ trợ trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại, radar quét để phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố mở rộng phạm vi tìm kiếm.