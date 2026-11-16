TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ để cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2026

Tự đánh giá PAR INDEX năm 2026

Người dân chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh: Quang Phương

Tại Báo cáo số 28398/BC-SNV ngày 5/11/2026 của Sở Nội vụ gửi Chủ tịch UBND thành phố về kết quả dự báo Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2026, cho biết tính đến ngày 30/10/2026, điểm tự đánh giá của thành phố dự kiến đạt 62,156/68 điểm, bị trừ 5,84 điểm so với mức tối đa.

Theo báo cáo, dự thảo Bộ tiêu chí xác định PAR INDEX cấp tỉnh mới nhất, khung đánh giá gồm 8 lĩnh vực, 41 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần với tổng thang điểm là 100. Trong đó, điểm điều tra xã hội học chiếm 32 điểm và điểm tự đánh giá (có sự thẩm định của Bộ Nội vụ) chiếm 68 điểm.

Qua rà soát 97 tiêu chí thành phần, TP. Hồ Chí Minh có 82 tiêu chí dự báo đạt điểm tối đa. Có 3 tiêu chí cần tiếp tục phấn đấu để chạm mức tối đa và 12 tiêu chí dự báo không đạt điểm trọn vẹn, đòi hỏi sự nỗ lực cao để hạn chế việc bị trừ thêm điểm. Riêng tiêu chí về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chưa có cơ sở dự báo do thuộc thẩm quyền đánh giá độc lập của Bộ Nội vụ và Cục Thống kê.

Người dân TP. Hồ Chí Minh trải nghiệm các dịch vụ số

Cũng theo báo cáo trên, xét theo từng lĩnh vực, “Cải cách chế độ công vụ” dự báo đạt điểm tuyệt đối 7/7 điểm. Bảy lĩnh vực còn lại đều ghi nhận mức trừ điểm khác nhau. Cụ thể: “Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước” bị trừ 3,273 điểm (đạt 11,727/15 điểm); “Cải cách thủ tục hành chính” (TTHC) bị trừ 1,151 điểm (đạt 6,849/8 điểm); “Tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội” bị trừ 0,897 điểm (đạt 7,103/8 điểm). Các lĩnh vực khác, dự báo điểm như sau: “Cải cách tổ chức bộ máy”: (6,25/6,5 điểm), “Cải cách thể chế”: (5,84/6 điểm), “Cải cách tài chính công”: (7,927/8 điểm) và “Công tác chỉ đạo, điều hành”: (9,46/9,5 điểm).

Báo cáo phân tích, chỉ rõ nhiều nguyên nhân làm mất điểm như: Tỷ lệ hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận giải quyết đúng hạn chỉ đạt 91% (dưới ngưỡng quy định 95%); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình mới đạt 12,5% (dưới mức chuẩn 60%); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình chỉ đạt 23,66% (bị trừ 1,15 điểm) và tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 56,71% (bị trừ 0,25 điểm).

Ngoài ra, ở nhóm chuyển đổi số và thể chế, tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công chức cấp xã hiện đạt khoảng 52,4% (5.000/9.537 người; bị trừ 0,24 điểm); việc kết nối, sử dụng chính thức dịch vụ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 21/29 cơ sở dữ liệu (bị trừ 0,28 điểm). Ngoài ra, chậm trễ trong xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật cũng làm giảm 0,16 điểm ở lĩnh vực cải cách thể chế.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nâng cao PAR INDEX

Người dân TP. Hồ Chí Minh trải nghiệm đo huyết áp tại một Trạm Công dân số

Trước thực trạng trên và căn cứ theo đề xuất của Sở Nội vụ, ngày 9/11/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 11055/UBND-XV chỉ đạo đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao PAR INDEX năm 2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải thực hiện nghiêm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND thành phố đối với những nội dung bị Bộ, ngành Trung ương đánh giá không tốt, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố.

Bên cạnh đó, các cơ quan, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC, kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ trễ hạn. Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ. Đồng thời, công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về TTHC cũng như văn bản quy phạm pháp luật trên hệ thống thông tin phải được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Đối với nhóm các cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ cải cách hành chính (Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố; các sở: Nội vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính….) Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ động tham mưu giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, hàng tháng, trước ngày 20, các cơ quan đầu mối phải gửi báo cáo dự báo kết quả PAR INDEX theo lĩnh vực phụ trách kèm tài liệu kiểm chứng về Sở Nội vụ để tổng hợp, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tự đánh giá, chấm điểm.