TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện Đề án 'Phát triển quan hệ lao động tại thành phố giai đoạn 2026 - 2031'

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại thành phố giai đoạn 2026 - 2031”

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 8657/UBND-VX về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại thành phố giai đoạn 2026 - 2031”.

Chỉ đạo trên của UBND thành phố cũng nhằm thực hiện Thông báo 195-TB/BCĐDCCS ngày 17/8/2026 kết luận của Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở và xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tại Hội nghị chuyên đề “Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp”.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao các sở, ban, ngành thành phố, Ban Quản lý (BQL) các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, BQL Khu Công nghệ cao thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ Đề án và chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch, lồng ghép đầy đủ các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Thành ủy, nhất là các nội dung về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp, nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động, tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Ảnh: VGP

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ của Đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ; phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp và nắm bắt tình hình công nhân, người lao động, chủ động tiếp nhận, tổng hợp phản ánh, kiến nghị của người lao động, phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp tham gia giải quyết từ sớm, từ cơ sở các vấn đề phát sinh.